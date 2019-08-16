不斷更新／花花開局二安富邦先馳得點　1局富邦1：0統一

▲張正偉開局二壘安打跑回球隊第一分。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將16日在主場迎戰統一獅，兩隊都派出洋投先發，統一推出羅里奇掛帥主投；富邦則是由伍鐸先發應戰。1上伍鐸送出三上三下。1下張正偉開局二壘安打，林益全再敲安富邦先馳得點。1局結束，富邦1：0統一。

1局上，統一進攻，林靖凱遭到三振，林安可三壘滾地遭刺殺，潘武雄一壘反彈球遭刺殺。

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1局下，富邦進攻，張正偉左外野二壘安打，王正棠遭到三振，胡金龍游擊反彈球刺殺、跑者上三壘，林益全中外野一壘安打帶有1分打點，范國宸遭到三振。

羅里奇今年12場出賽，有11場先發，其中4場優質先發，拿下3勝4敗，防禦率3.54。對上富邦3場，其中2場先發，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.07。曾被范國宸敲過1轟。

過去4年伍鐸在中職表現穩定，防禦率也都是3字頭，但今年壓制力不如以往，出賽19場，其中16場先發，包含4場優質先發，僅拿下2勝11敗，防禦率5.26的成績。

今年伍鐸面對統一7場，其中6場先發，拿下1勝4敗，防禦率3.44。不過曾被陳鏞基敲過2轟，潘武雄、蘇智傑對伍鐸也有1轟。

統一獅先發打線如下，一棒二壘手林靖凱、二棒右外野手林安可、三棒指定打擊潘武雄、四棒一壘手陳鏞基、五棒左外野手蘇智傑、六棒三壘手楊家維、七棒游擊手黃恩賜、八棒中外野手江亮緯、九棒捕手林祐樂。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手王正棠、三棒左外野手胡金龍、四棒指定打擊林益全、五棒一壘手范國臣、六棒中外野手林哲瑄、七棒三壘手陳凱倫、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手林宥穎。