中職／統一傷兵滿營　劉育辰：容易失去隊內競爭意識

▲統一獅,代總教練劉育辰。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／新莊報導

統一獅今年飽受傷兵困擾，也直接地反應到球隊整體戰績，上半季以第四墊底，在目前4隊中，也是唯一年度勝率不到4成的球隊。代總教練劉育辰表示，「除了傷兵影響到場上戰力外，球員也容易失去隊內的競爭意識。」

統一獅傷兵問題嚴重，除了現在無法上場的陳傑憲、吳桀睿、陳重羽外，整季至少有7名以上的主力球員接連有著傷勢困擾，也讓統一目前年度戰績只有33勝52敗1和，勝率0.388，排名墊底，距離倒數第二的兄弟0.482，也有段不小落差。

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劉育辰談到球隊傷兵問題：「除了能夠上場的球員捉襟見肘外，在輪替球員大幅減少下，選手容易出現，『球隊好像除了我也沒人選的心態』，也是因球隊內部競爭意識較低的情況下所導致。」

劉育辰也以龍頭Lamigo桃猿舉例，「在桃猿只要一個守備，或是場上恍神，很快就被換下去了。所以球員想要持續在場上打球，不管是拚勁、專注度，都會非常自我警惕。」

下半季才擔任代總教練的劉育辰認為，不管現在球隊的傷兵狀況，還是會在這些菜中，盡可能排出最佳陣容，也會持續提醒球員，不要因為球隊目前的傷兵狀況，就因此有所鬆懈。

▼統一獅年度勝率不及4成。（圖／記者黃克翔攝）

