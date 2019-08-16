中職／林安可3戰2轟4長打　劉育辰：至少是中上的打者

▲統一獅隊林安可。（圖／記者陳立勳攝）



記者黃詩崴／新莊報導

統一今年第一指名新秀「投打雙刀流」林安可，10日初登一軍舞台，近3戰繳出7支安打，包含2發全壘打、2支二壘安打，打擊天賦相當驚人。統一代總教練劉育辰也給於極高評價，「打擊有實力，現階段是中上的打者，很有潛力成為頂尖打者。」

林安可在8月中登上一軍舞台，出賽4場，經過初登板4支0的白卷後，接下來的3戰，場場出現多安打表現，總計敲出7支安打，長打能力也相當驚人，其中2發全壘打外還有2支二壘安打。

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劉育辰提到林安可在生涯第一週的表現，「目前對方投手還對他相當陌生，未來可能在面對左投時會遇到比較大的麻煩。」劉育辰繼續說：「要持續維持這幾場火燙手感很困難，不過可以看得出來林安可的打擊相當有潛力。」

▲林安可生涯前4戰送出2轟。（圖／統一球團提供）



劉育辰還認為，林安可在大專時期多以投手身份出賽，打擊方面相較沒有這麼多的著墨，不過光從現階段就可以看出至少有著中上打者的實力，如果持續加強打擊技巧，很有潛力成為頂尖打者。

目前以投打雙刀流為發展目標的林安可，球團預計最快讓他在秋訓時進行投球練習。劉育辰講到未來大致規劃：「林安可有著中上打者的能力，所以現在以野手上場；如果要上場投球，那也要準備到有中上的投球水準。」