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小時候曾經希望有人這麼做　詹皇創辦「承諾小學」原因

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▲▼詹姆斯已靠個人影響力撐起了價值數十億美元的生意，仍不忘初衷創辦「承諾小學」（I Promise School），努力幫助家鄉阿克倫跟他背景相似的貧困少年。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇創辦學校原因是小時候希望有人這麼做。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

詹姆斯(LeBron James)進入NBA已經邁入第16個年頭，身為聯盟第一人的他身價也已經超過10億美元，而先前他也憑藉自身力量創辦了「承諾小學」(I Promise School)，藉此回饋家鄉阿克倫貧窮的孩子，近期詹姆斯就與承諾小學的學生一起上節目，當時談到了為何要創辦學校，詹姆斯感性的表示，「因為我從曾經希望有人這麼做。」

出身平民窟的詹姆斯，從小就在動盪不堪的環境下成長，是母親一手小心翼翼的拉拔他長大，而詹姆斯在高中時就展現籃球天賦，跨級進入NBA後，也成為聯盟第一人。除了球場上之外，詹姆斯的事業版圖也相當龐大，目前身價已經破10億美元，從一個平民窟的孩子成為世界最具影響力的一人，詹姆斯的故事可說相當勵志。

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即便已經家財萬貫，但詹姆斯其實也沒有忘記要回饋家鄉阿克倫，在去年一手成立了承諾小學，該學校的核心價值是希望能透過教育，幫助孩子擺脫原本的困境和背景，而學生們更完全不用支付任何學費，目的就是希望這些孩子以及家長能在沒有壓力的環境下得到幫助並且成長。

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲「承諾小學」（I Promise School）至今創辦一年。（圖／達志影像／美聯社）

現在承諾小學成立了一年，詹姆斯也跟著該校學生一同上節目接受專訪，而當時一位10歲的女學生向詹姆斯提問為何要成立這所學校，詹姆斯則感性表示，「是為了你和你的同學而創辦I Promise學校，同時也是為了這個社區的孩子。我記得我10歲的時候，熟悉你們走過的街道，並清楚你們經歷的艱辛，我清楚身為一個孩子的壓力，我知道你們正在經歷的一切。」

「不論好或壞，我創辦這間學校是因為我曾經希望擁有這種機會，我希望能有人為我和我的夥伴建立這樣的環境，現在我有了足夠的資源，這樣就有能力回饋你們，讓你們身邊充滿優秀的師資。這是一個很容易的決定，說容易是因為這是我一直想做的事情，但說不容易，則是因為我們一手實現的過程以及所做到的事情，這肯定很困難，但我們每一天都會繼續做更好，這想法很容易，因為我這麼做是為了你們。」詹姆斯表示。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯
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