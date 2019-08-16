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揮別連11打數0安低潮楚特掃4支4　第40轟出爐平全壘打王

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▲楚特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

▲楚特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

揮別近4場11支0低潮，當今大聯盟第一人「神鱒」楚特（Mike Trout）16日對白襪不僅5打席全數上壘，還包含本季第40轟，追平全壘打王，更是以123場比賽的速度，創下天使隊史單季最速40轟紀錄，幫助球隊8比7獲勝。

在道奇強打班林格（Cody Bellinger）擊出本季第40轟獨佔全壘打王之後，楚特馬上也掃出一發陽春砲追平班林格。「這真的是很酷的經驗，開季之前我就告訴自己今年要敲40發全壘打，很開心能夠達成目標，接下來就是要試著維持身手，看這個賽季自己能夠達到什麼高度。」

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楚特第3局擊出陽春砲幫助天使取得2比0領先，不過4局阿布瑞尤（Jose Abreu）就擊出一發2分砲幫助白襪追平比數。5局天使串連安打以5比2超前，6局厄普頓（Justin Upton）3分砲擴大到6分領先，但白襪仍沒有放棄，阿布瑞尤7局本場第2發全壘打陽春砲，9局縮小到3分差距後，卡斯提洛（Welington Castillo）擊出2分砲讓天使嚇出一身冷汗，所幸在驚濤駭浪之中仍守住那1分領先，以8比7在主場擊退難纏的白襪。

生涯前7個完整賽季，楚特只有在2017年美聯MVP排名以票選第4名掉出前2，拿下2014、2016年MVP，而本季是他第2個40轟賽季，他曾在2015年擊出41轟，本季天使目前進行了123場比賽，楚特就達到40轟，打破葛勞斯（Troy Glaus）的136場隊史單季最速40轟紀錄，楚特接下來將挑戰葛勞斯2000年締造的47轟隊史紀錄，根據《MLB.com》依照楚特本季開轟速度計算，本季有望達到53轟。

楚特表示，他很關注近期的全聯盟全壘打王競爭，班林格今天擊出第40轟，耶里奇（Christian Yelich）、阿隆索（Pete Alonso）則都是39轟，不過以上3人都在國聯，他在美聯領先索勒（Jorge Soler）5轟。

雖然在美聯保持領先，但楚特在意的是全聯盟的競爭，他表示雖然沒有刻意要打全壘打，但與這些好手比全壘打是他的樂趣。另外，楚特今天4支4的表現，追平了他本季最佳幾路，也追平2017年8月30日大谷翔平創下的單場4安、4得分隊史紀錄。

關鍵字： 天使楚特神鱒
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