揮別連11打數0安低潮楚特掃4支4　第40轟出爐平全壘打王

▲楚特(Mike Trout)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

揮別近4場11支0低潮,當今大聯盟第一人「神鱒」楚特(Mike Trout)16日對白襪不僅5打席全數上壘,還包含本季第40轟,追平全壘打王,更是以123場比賽的速度,創下天使隊史單季最速40轟紀錄,幫助球隊8比7獲勝。

在道奇強打班林格(Cody Bellinger)擊出本季第40轟獨佔全壘打王之後,楚特馬上也掃出一發陽春砲追平班林格。「這真的是很酷的經驗,開季之前我就告訴自己今年要敲40發全壘打,很開心能夠達成目標,接下來就是要試著維持身手,看這個賽季自己能夠達到什麼高度。」

楚特第3局擊出陽春砲幫助天使取得2比0領先,不過4局阿布瑞尤(Jose Abreu)就擊出一發2分砲幫助白襪追平比數。5局天使串連安打以5比2超前,6局厄普頓(Justin Upton)3分砲擴大到6分領先,但白襪仍沒有放棄,阿布瑞尤7局本場第2發全壘打陽春砲,9局縮小到3分差距後,卡斯提洛(Welington Castillo)擊出2分砲讓天使嚇出一身冷汗,所幸在驚濤駭浪之中仍守住那1分領先,以8比7在主場擊退難纏的白襪。

