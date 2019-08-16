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中職／林靖凱不只打擊火燙　二壘大關越守越穩

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▲▼0426 中華職棒統一獅對桃猿-林靖凱。（圖／記者黃克翔攝）

▲林靖凱扛下統一二壘大關。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／新莊報導

統一獅19歲菜鳥林靖凱，8月重新回到一軍後打擊手感火燙，連11場出現安打，除了在打擊端有別於開季的生澀，在防守端也漸趨穩定。林靖凱受訪提到，「跟二軍相比，一軍守備時除了打出來的球更加強勁外，也會受到觀眾的鼓噪聲影響，需要更加專注才行。」

林靖凱在回到一軍後的前3場，連2場猛打賞，總計有8支安打的表現，此次回來11場後，累計47打數，敲出19支安打，打擊率超過4成。他在4月底生涯初上一軍時，前3場就出現2次守備失誤，不過這此回來的11場，全是先發，都沒有出現失誤。

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林靖凱提到這次回來在守備端上的表現，「經過季初的經驗洗禮，感受到除了擊球初速比二軍快，也會受到現場的吵雜聲所影響，因此在場上的專注度要更加強才行。」

林靖凱在春訓期間被球團寄予鎮守游擊的重任，在二軍期間也多以游擊為主，不過目前在一軍還沒有太多游擊守備機會。對此，林靖凱說：「過去高中3年都守二壘，因此現在上一軍也蠻適應的，儘管在二軍有練游擊，不過目前沒有太多守游擊的機會。」

林靖凱接著笑說，「不過要上一軍守游擊還是怕怕的，有一場移防游擊只守1局，好險沒有守備機會，那個時候就很希望不要有球打過來啊！」

▼林靖凱8月打擊率高達4成。（圖／記者季相儒攝）

▲▼統一獅,林靖凱。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒統一獅林靖凱
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