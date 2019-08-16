近距離接觸世界羽球雙打冠軍　MIZUNO邀來台現場教學

▲全英公開賽冠軍的印尼男雙阿赫桑（Mohammad AHSAN）塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王翔／綜合報導

「我們在去年重新攜手搭擋，開始了在全球舞台上的嶄新挑戰！」曾經拿下世界羽球男子雙打最高排名第一位的黃金搭擋——塞蒂亞萬（Hendra Setiawan）與阿赫桑（Muhammad Ahsan），被譽為80年代最頂尖的亞洲男雙組合。2014年兩人出戰全英羽球頂級超級賽，擊敗強勁的日本選手，一舉拿下男雙冠軍，在世界羽球的知名度延燒至今。

去年塞蒂亞萬與阿赫桑再次合體，期待能在羽球生涯中再添勳績！在致力振興體育的MIZUNO邀約下，即將在8月31日（日）下午，於內湖網球中心的室內羽球場和球迷們近距離接觸，除了和中租羽球隊分享致勝技巧，還會在現場直接進行對打交流，一般球迷也有機會獲得球星簽名的限量球拍及球衣。而這也是塞蒂亞萬與阿赫桑首次來台進行交流，喜愛羽球的球迷們千萬別錯過一睹世界冠軍風采的機會！

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以「優良的運動用品及振興體育貢獻社會」精神為目標的MIZUNO，在今年與塞蒂亞萬及阿赫桑攜手合作，邀請他們成為品牌大使，一起為羽球運動努力！8/31「羽世界接軌」記者會現場，MIZUNO長官也將與塞蒂亞萬、阿赫桑一同慶祝加入美津濃團隊。會後兩位世界冠軍將進行經驗傳承，與中租羽球隊選手互相切磋，並且傳授網前小球手感及反手抽球技巧。現場會將中租羽球隊分為兩組，分別由塞蒂亞萬、阿赫桑指導，雙方各自派出球員對打，表現優異的選手最後則可和兩位球星對打交流。

即日起至8月20日前，可先至MIZUNO經銷商購買或預購日製球拍任一款式，即可獲得簽名會抽籤資格卡，拍照上傳「Mizuno Badminton Taiwan」粉絲團，並留言「羽世界接軌」，就有機會拿到保證資格（30位），搖身變成VIP，於活動當天和塞蒂亞萬、阿赫桑合照簽名！熱愛羽球的你，千萬別錯過這千載難逢，與世界級球星見面的絕佳機會囉！

「羽世界接軌」活動全程開放一般球迷參與，前150名入場球迷贈送精美好禮,還有機會獲得限量簽名球拍或球衣，成為最幸運的球迷！

▲ 阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN）。（圖／CFP）