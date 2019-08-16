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蔡崇信再投7億美元買下籃網主場　加球隊超過30億美元

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▲阿里巴巴執行副主席蔡崇信。（圖／視覺中國）

▲蔡崇信再花7億美元買下籃網主場。（圖／視覺中國）

記者張曜麟／綜合報導

根據《紐約郵報》報導，台灣富豪蔡崇信將再把籃網剩餘的51％股份收購，成為籃網獨資的新老闆。16日《紐約郵報》進一步報導，蔡崇信將再花7億美元買下籃網主場，最快將會在明天就宣布這項消息。

身為阿里巴巴集團副主席的蔡崇信，在2018年以10億美元收購了籃網49％的股份同時他也得到了在2020賽季開始前買下剩餘51％的資格，而根據《紐約郵報》報導，蔡崇信有意要進行收購剩餘的股份，預計花費13.5億美元從大老闆普羅霍羅夫(Mikhail Prokhorov)買下籃網，成為獨資的大老闆。

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先後共花費23.5億美元買下籃網，這也創下體育史上最高金額的收購案，不過現在《紐約郵報》又透露，蔡崇信將再花7億美元買下籃網主場巴克萊中心，加上債務利息等，蔡崇信買下籃網總共花了超過30億美元，可說是超級天價。

先前普羅霍羅夫在2015年買下籃網隊和巴克萊中心，分別花了8.75億美元以及8.25億美元，儘管現在巴克萊中心價格下滑，但籃網隊價值是4年前的2.7倍，這讓普羅霍羅夫完全大賺一筆；不過籃網今年簽下了杜蘭特以及厄文，關注度大幅提升，市值也預估會成長15％。《紐約郵報》指出，蔡崇信會買下巴克萊中心的原因之一，是NBA也希望球隊老闆擁有球館的掌控權。

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關鍵字： NBA籃網蔡崇信
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