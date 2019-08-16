洋基先發輪值好消息！　王牌投手將進行小聯盟復健賽

▲史華連諾（Luis Severino）。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

本賽季報銷至今的洋基王牌投手史華連諾（Luis Severino），復健進度越來越順利，根據《The Athletic》記者艾爾德（Lindsey Adler）報導，他已經準備好進行小聯盟復健賽，他的復出將能舒緩洋基殘缺的先發輪值。

春訓受到肩傷影響，復健期間6月還一度惡化，這位25歲王牌投手至今都還無法回到投手丘，根據艾爾德報導，洋基計劃讓他在高A進行復健賽，第一場比賽設定30球的用球數。

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史華連諾2017年繳出2.98防禦率14勝6敗的成績，生涯首次入選全明星，並且在美聯賽揚票選獲得第3名。2018年史華連諾再次獲得開幕戰先發殊榮，以3.39防禦率貢獻生涯新高19勝。

儘管洋基目前以81勝42敗穩居美聯東區龍頭，與第2名的光芒有著9.5場的差距，但他們卻有著先發輪值的隱憂，雖然傷兵問題在近期啟用侯德（Jonathan Holder）、格林（Chad Green）擔任開場投手後稍微舒緩了些，但整體輪值還有穩定度的問題。

包含2位開場投手，洋基本季先發輪值成績總和為4.67防禦率、4.97 FIP，分別排名美聯第6與第10名，儘管排名還在前段班，但爭冠之路仍有疑慮，尤其他們輪值中僅有田中將大的防禦率、FIP是在全聯盟水平以上。