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中職／味全新隊長責任重　球團另增月薪津貼

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▲▼中華職棒29年官辦熱身賽,統一對富邦。林旺衛（圖／記者李毓康攝）
▲林旺衛。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

味全龍隊17日在斗六球場舉辦開訓典禮，重頭戲將由頂新和德文教基金會創辦人魏應充親自宣布新任隊長，由於球隊成員大多都很年輕，因此龍隊特別建立隊長的月薪津貼制度。

相隔20年味全龍隊重返中職，經歷季中新人選秀會，目前球隊已有接近40名選手，本月初已經展開集訓，明天正式舉辦開訓典禮，包括教練團與球員都會亮相，新任隊長經過魏應充董事長與葉君璋總教練認可，明天由魏董親自公布。

味全龍隊希望建立一、二軍薪資區隔，球員上一軍保障月薪10萬元起，藉此激勵球員良性競爭，同時為了建立球隊文化，隊長每個月會有月薪津貼，據了解過往Lamigo桃猿有過類似制度，而味全新任隊長將從前職棒球員中選出，其中林旺衛是最好人選，先前味全球團曾說過，第一批選手對於建立球隊文化非常重要，球隊也期待老經驗球員能扮演領頭羊的角色。

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味全龍領隊吳德威表示，建立隊長津貼制度，主要希望讓隊長擔任教練與球員之間溝通的橋梁，球隊組成本身比較年輕，需要有職棒經驗的老大哥帶領，因此隊長必須具有職棒經驗，把珍惜職棒舞台的觀念傳承給年輕球員，球員如果有什麼需求，也可以透過隊長轉達，尤其在年輕的球隊，隊長的角色也十分吃重，至於津貼的數字不方便透露，新隊長留到明天宣布。

▲味全龍復刻球衣亮相。（圖／味全龍提供）
▲呂偉晟與林旺衛。（圖／味全龍隊提供） 

關鍵字： 中華職棒味全龍
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