不斷更新／王溢正對決赫猛　桃猿、兄弟先發名單

▲桃猿王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

記者林緯平／綜合報導

Lamigo桃猿今（16）日在桃園主場迎戰中信兄弟，此戰桃猿推出本土王牌王溢正掛帥先發，而兄弟則由洋將赫猛迎戰。

王溢正目前19場出賽10勝2敗、防禦率4.58，王溢正近5場出賽拿到3連勝，今年對戰中信兄弟6場是3勝0敗、對戰防禦率4.22，其中有1場是中斷勝。而且他在桃園主場今年是7勝1敗。

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▲中信兄弟赫猛。（圖／中信兄弟提供）

赫猛目前出賽5場，戰績3勝1敗、防禦率為2.70。赫猛目前是2連勝，近2場出賽都投6局以上，連續13.2局無責失分，只有1失分。但他對戰桃猿2場吞下0勝1敗，2場都先發不到4局退場，對戰防禦率高達10.29。

桃猿先發名單，第一棒中外野手陳晨威、第二棒三壘手林立、第三棒一壘手陳俊秀、第四棒指定打擊林泓育、第五棒左外野手朱育賢、第六棒二壘手郭嚴文、第七棒右外野手藍寅倫、第八棒游擊手余德龍、第九棒捕手廖健富。

兄弟先發名單，第一棒二壘手吳東融、第二棒三壘手王威晨、第三棒左外野手詹子賢、第四棒右外野手陳子豪、第五棒指定打擊彭政閔、第六棒一壘手林智勝、第七棒中外野手張志豪、第八棒捕手黃鈞聲、第九棒游擊手王勝偉。