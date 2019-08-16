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世籃賽／8大城市進行8小組賽　冠軍戰在北京五顆松

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▲北京五顆松體育館、上海東方體育中心、南京青奧體育公園體育館。（圖／CFP）

▲北京五顆松體育館將承辦今年世籃賽16場比賽。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

世籃賽今年由中國主辦，而今年一共有著32支隊伍參賽，將分為8個小組在中國8個城市一同進行，其中這8個地方都有著各自的主場，最著名的無非就是北京五顆松體育館，屆時冠軍戰以及季軍戰也都將移師到北京進行。

北京五顆松體育館：A組

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五顆松是今年8個球館之中最具名氣的場館，因為2008年北京奧運，當時中國男籃就是在這裡與「老大」布萊恩所率領美國隊廝殺。時隔11年，中國男籃同樣被分到A組，大換血的中國隊也將要在此與另外3隊進行比賽，其餘3隊分別為波蘭、委內瑞拉、象牙海岸。除了小組賽6場之外，五顆松體育館還將進行17-32名排名賽4場、5-8名排名賽2場、準決賽2場、季軍戰1場、冠軍戰1場，共16場比賽。

武漢體育中心體育館：B組

武漢體育館是今年8個場館中年齡最大的球館，至今已經建造12年，今年將在此進行B組的小組賽6場以及複賽4場，共10場的比賽。B組的4隊分別為阿根廷、俄羅斯、奈及利亞、南國，其中阿根廷有著史科拉坐鎮，是最被看好出線的隊伍，唯一身處亞洲的韓國晉級難度則較大。

廣州體育館：C組

過去廣州體育館曾在2010年舉辦過亞運，今年C組的6場賽事也在此進行，另外17-32名排名賽也有4場在廣州體育館開打。C組的隊伍分別為西班牙；波多黎各、突尼西亞、伊朗，而目前世界排名第2西班牙已經被外界視為可以輕鬆晉級，另外3隊則要爭奪小組弟2的位置出線。

佛山國際體育文化演藝中心：D組

位處廣東的佛山國際體育文化演藝中心是今年為了舉辦世籃賽特別修建的球館，今年才剛完工，同時在此將進行D組6場比賽以及複賽4場，共10場比賽。D組中有著奪冠大熱門之一的塞爾維亞，坐鎮的就是金塊中鋒約基奇，另外義大利、菲律賓、安哥拉也在D組。

▲北京五顆松體育館、上海東方體育中心、南京青奧體育公園體育館。（圖／CFP）

▲上海東方體育中心。（圖／CFP）

上海東方體育中心：E組

共有18000個座位的上海東體育館，由體育場和訓練場兩部分組成，不僅可以進行比賽，同時也能滿足熱身的需求，這裡除了舉行世籃賽E組的6場比賽之外，17-32名排名賽4場、5-8名排名賽1場、8強賽2場也都在這裡舉行，一共將舉辦13場比賽，而E組最大看點就是美國隊，儘管今年美國星光黯淡，但仍被看好奪冠，另外日本、土耳其、捷克也都在E組；值得一提的是，原先上海並不在8座承辦城市之中，但最終還是頂替蘇州成為主辦城市之一。

南京青奧體育公園體育館：F組

這個場館一共可以容納20000名觀眾，是全亞洲最大的體育館，同時這裡也是南京同曦的主場。屆時F組的比賽將在此進行，另外還有4場的複賽一共有10場比賽，而F組中最受矚目的就是「字母哥」所率領的希臘隊，另外蒙特內哥羅、紐西蘭、巴西也都在F組，小組前2的競爭將相當激烈。

深圳灣體育中心體育館：G組

這裡將承辦G組的6場比賽以及4場複賽，而G組中有著眾星雲集的法國以及德國，屆時他們將全力爭奪小組第1的位置，另外兩隊則是多明尼加以及約旦，同樣是競爭力與可看性相當高的小組。

東莞籃球中心：H組

這個體育館完全是以NBA規格打造，可以容納16000名觀眾，同時這裡也是CBA強權廣東的主場。今年將承辦H組6場比賽以及17-32名排名賽4場、5-8名排名賽1場、8強賽2場，共13場比賽，而H組可說是死亡之組，不僅有著立陶宛還有多名NBA球員坐鎮的澳洲、加拿大，哪一隊能出線仍是未知數，而另一隊塞內加爾倘若要晉級難度相當高。

▲北京五顆松體育館、上海東方體育中心、南京青奧體育公園體育館。（圖／CFP）

▲南京青奧體育公園體育館。（圖／CFP）

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關鍵字： 世籃賽北京上海
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