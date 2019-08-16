陳迪征戰國際賽場多年　竟碰搭檔賭博狂輸60萬

▲陳迪。（圖／海碩整合行銷提供）

記者林緯平／綜合報導

現年36歲的我國網球選手陳迪，征戰國際賽場十餘年，並於2010年廣州亞運時替中華代表團在男網團體項目摘金。豐富的國際賽場經歷，讓陳迪除了在球技上不斷突破外，也體驗到不少奇特、難得的經驗。

世界雙打排名曾最高來到的119名的陳迪，過去跟不少國家的選手搭配過，然而在眾多搭檔中，有一名日本選手讓陳迪印象深刻。陳迪表示，由於這名日本選手當時非常有潛力，因此受到贊助商指定使用某款球拍，然而該名日本選手使用新球拍起來相當不順手，但由於贊助商給的贊助金相當豐厚，使得日本選手只能硬著頭皮去比賽。

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▲陳迪征戰國際賽場多年，也遇到不少奇特經驗。（圖／記者張克銘攝）

某次，陳迪與該名日本選手搭檔比賽時，意外發現對方的球袋裡竟然有3、4款不一樣的球拍，而該日本選手居然每打2局就換一支球拍，怪異的舉動、心理狀況，也讓他的成績一落千丈。

隨後在某次於韓國的比賽中，陳迪再次碰到這名日本選手，但對方卻在輸球後完全消失，後來陳迪才輾轉得知，原來該名日本選手在輸球後竟然跑去賭博，一次就輸了60萬，現在也因為罹患憂鬱症，不得不暫時告別球場。

最後，陳迪也坦言每位網球選手一定都會遇到不少低潮、壓力，而這時宣洩壓力的方式就顯得相當重要。