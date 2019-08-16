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張惠慈世青角力賽鍍銀　3次機會挑戰奧運門票

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▲▼ 亞運角力國手張惠慈 。（圖／記者洪偵源攝）

▲張惠慈。（圖／資料照／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／綜合報導

張惠慈在2019世青角力賽獲得女子76公斤級銀牌，締造中華隊隊史最佳成績，近年國際賽屢有佳績，也讓人把期待放到了2020年東京奧運上，目前她有3次機會挑戰奧運資格。

這場金牌戰，張惠慈6比10敗給古巴選手波翠爾（Milaimys de la Caridad Marin Potrille ），雙方都在爭奪隊史第1面世青賽金牌，最後由古巴搶下。

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角力協會理事長張聰榮表示，張惠慈從領先被逆轉，最後關頭急欲搶攻，才被對手抓到摔倒機會，原本其他國家的教練與協會人員已經紛紛向他恭喜，結果在最後7秒被逆轉。

「很可惜，但是張惠慈表現很好，變得更成熟，摔得也更聰明，只是最後關頭急了。」張聰榮說，改用以賽代訓的方式，讓張惠慈在成績上獲得不錯的提升。

▲▼ 亞運角力國手張惠慈 。（圖／記者洪偵源攝）

張惠慈2017年拿下世青銅牌，是台灣首位世青奪牌選手，這次改寫自己締造的中華隊隊史最佳成績，今年她還先後在亞洲U23和亞青拿到金牌。

雖然奧運充滿期待，但張聰榮表示，張惠慈才20歲，目標是放在2022年杭州亞運以及2024年巴黎奧運，當然明年東京奧運有機會，也在極力爭取。

目前張惠慈有3次機會挑戰東京奧運，1是在9月的阿斯塔納世錦賽，打進前6名就能獲得奧運資格，2是明年2020年亞錦賽暨亞洲區奧運資格賽，取前2名進奧運。

最後機會是明年4月在索非亞的世界區資格賽，同樣取前2名，張聰榮指出，張惠慈世錦賽結束後，10月起會赴美進行為期3個月的集訓。

雖然張惠慈目前的成績都是青年級賽事，但張聰榮提到，根據國際角力協會的統計，在世青奪牌的選手，有80%在奧運都獲得獎牌。

▲▼ 亞運角力國手張惠慈 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 張惠慈角力
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