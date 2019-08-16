世籃賽／法國12人名單公佈　5名NBA球員坐鎮

▲法國主力戰將巴圖。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

歐陸強權法國在今年世籃賽同樣來勢洶洶，儘管帕克(Tony Parker)、迪奧(Boris Diaw)等名將都已經退役，但先前他們公佈了12人名單，當中還是有5名NBA球員，將由巴圖(Nicolas Batum)以及戈貝爾(Rudy Gobert)領軍，衝擊奧運門票。

國家隊常客帕克、迪奧的近年紛紛退休，法國戰力卻沒有因此減弱，憑藉優異的團隊戰力，在今年FIBA評比戰力上，法國仍高居第5名的位置，僅次於美國、塞爾維亞、希臘以及西班牙。先前他們也公佈了今年世界盃的12人名單，其中一共有5名NBA球員，分別為巴圖、戈貝爾、佛尼爾(Evan Fournier)、里奇納(Frank Ntilikina)、奧科博(Elie Okobo)。

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▲戈貝爾。（圖／達志影像／美聯社）



除了這5名NBA球員外，另外像是效力莫斯科中央陸軍的歐洲聯賽MVP戴克羅(Nando De Colo)同樣在名單內，整體陣容實力可說相當強大，先前法國也用這套陣容與蒙特內哥羅進行熱身賽，最終輕鬆以80比72收下勝利。

今年法國分在G組，同組的還有多明尼加、德國、約旦，對於法國來說，要以小組前2出線並沒有太大難度，要到第二輪才會迎來真正的硬仗，法國隊的首戰將在9月1日隊上德國；9月3日以及9月5日則分別對戰約旦以及多明尼加。

法國12人名單：

巴圖、戈貝爾、佛尼爾、里奇納、奧科博、戴克羅、阿爾比西(Andrew Albicy)、拉孔貝(Paul Lacombe)、莫雷曼(Adrien Moerman)、普阿里耶(Vincent Poirier)、萊索特(Mathias Lessort)、托波尼(Axel Toupane)

▲歐洲聯賽MVP戴克羅也在法國隊陣中。（圖／達志影像／美聯社）

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