洋基假先發失效！印人首局狂灌7分　全場7轟19比5踢館紐約

▲印地安人單場7轟19比5狂勝洋基。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

洋基開場投手(假先發)策略失效,格林(Chad Green)先發0.1局爆5分,接替的羅艾西加(Jonathan Loaisiga)也抵擋不住,靠著拉米瑞茲(Jose Ramirez)生涯首發滿貫砲,印地安人首局就灌進7分,全場狂敲7轟的印地安人終場以19比5大勝。

格林堪稱洋基最穩定的牛棚,因此近期被拉上先發擔任開場投手,此前9次的開場紀錄,面對46名打者解決了37人次,沒想到這次會遭遇生涯最大挫敗。格林開賽便挨了兩支安打,接著保送桑塔納(Carlos Santana)形成滿壘,三振普伊格(Yasiel Puig)後徹底炸裂。

先是被拉米瑞茲擊出生涯首發滿貫砲,在被奇普尼斯(Jason Kipnis)背靠背開轟,傷癒復出的羅艾西加接手抓下該局第2個出局數後,又被裴瑞茲(Roberto Perez)狙擊2分砲,首局就被印地安人灌進7分,次局拉米瑞茲連續2打席開轟2分砲,擴大到9比1領先。

Pretty savage way to start a ballgame, in our opinion.#RallyTogether pic.twitter.com/1yXWrzC1bK