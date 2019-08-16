洋基假先發失效！印人首局狂灌7分　全場7轟19比5踢館紐約

▲印地安人單場7轟19比5狂勝洋基。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基開場投手（假先發）策略失效，格林（Chad Green）先發0.1局爆5分，接替的羅艾西加（Jonathan Loaisiga）也抵擋不住，靠著拉米瑞茲（Jose Ramirez）生涯首發滿貫砲，印地安人首局就灌進7分，全場狂敲7轟的印地安人終場以19比5大勝。

格林堪稱洋基最穩定的牛棚，因此近期被拉上先發擔任開場投手，此前9次的開場紀錄，面對46名打者解決了37人次，沒想到這次會遭遇生涯最大挫敗。格林開賽便挨了兩支安打，接著保送桑塔納（Carlos Santana）形成滿壘，三振普伊格（Yasiel Puig）後徹底炸裂。

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先是被拉米瑞茲擊出生涯首發滿貫砲，在被奇普尼斯（Jason Kipnis）背靠背開轟，傷癒復出的羅艾西加接手抓下該局第2個出局數後，又被裴瑞茲（Roberto Perez）狙擊2分砲，首局就被印地安人灌進7分，次局拉米瑞茲連續2打席開轟2分砲，擴大到9比1領先。

Pretty savage way to start a ballgame, in our opinion.#RallyTogether pic.twitter.com/1yXWrzC1bK — Cleveland Indians (@Indians) August 15, 2019

第7局結束已經建立起14比3優勢的印第安人仍不放過洋基，8局1出局3支串連安打再下一城後，林德（Francisco Lindor）、艾倫（Greg Allen）攜手上演背靠背全壘打，一舉拉開到19比4，終場印地安人就以19比5輕鬆獲勝。