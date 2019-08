辛辛那提大師賽／狂噴裁判吐口水砸兩支拍　澳洲屁孩重罰350萬台幣

▲基里奧斯脫序行為不斷。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

「澳洲屁孩」基里奧斯(Nick Kyrgios)在15日辛辛那提大師賽對上卡查諾夫(Karen Khachanov)的32強賽中,不僅狂譙主審吐口水,還砸爛兩支球拍,遭到重罰113,000美元,約350萬台幣,還有可能面臨禁賽。

比賽過程中雖然基里奧斯先7比6(3)搶下首盤,但在次盤第9局卻因為太慢發球而遭到裁判警告。這場比賽的主審是曾被他罵「最爛裁判」的墨菲( Fergus Murphy),兩人再次一觸即發。而且基里奧斯讓「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)躺著也中槍,說納達爾的發球超愛拖時間都沒事。

「你這丟臉的垃圾...去給我看看納達爾的比賽。你找到他有那麼快發球的話,我就閉嘴,我保證你絕對找不到。」

BANG, BANG!! Nick Kyrgios absolutely DESTROYED two racquets and the commentators lost it Watch the Cincinnati Masters live on ESPN. pic.twitter.com/q2d2dTeND3

因為嗆裁判被判犯規,而之後在換場的時候,基里奧斯提出上廁所的需求,不過主審因時間已不足沒有答應。但他不甩主審直接拿著兩支球拍走出球場,進入室內後把拍子砸爛再回到場上。

基里奧斯最後以7比6(3)、6比7(4)、2比6輸掉比賽,網前握手之後他更直接嗆裁判說:「你只是個工具!」,甚至還向前吐口水。基里奧斯日前才在華盛頓男網賽奪冠,重拾犀利球技,沒想到太過厭世隨之再度崩壞,行為舉止讓人搖頭。

"You're a f---ing tool bro!"



"One of the craziest matches you're likely to see."



Nick Kyrgios wasn't quite gracious in defeat at the Cincinnati Masters. pic.twitter.com/fR0f3Ji71l