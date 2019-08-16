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辛辛那提大師賽／狂噴裁判吐口水砸兩支拍　澳洲屁孩重罰350萬台幣

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▲基里奧斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲基里奧斯脫序行為不斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「澳洲屁孩」基里奧斯（Nick Kyrgios）在15日辛辛那提大師賽對上卡查諾夫(Karen Khachanov)的32強賽中，不僅狂譙主審吐口水，還砸爛兩支球拍，遭到重罰113,000美元，約350萬台幣，還有可能面臨禁賽。

比賽過程中雖然基里奧斯先7比6(3)搶下首盤，但在次盤第9局卻因為太慢發球而遭到裁判警告。這場比賽的主審是曾被他罵「最爛裁判」的墨菲( Fergus Murphy)，兩人再次一觸即發。而且基里奧斯讓「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)躺著也中槍，說納達爾的發球超愛拖時間都沒事。

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「你這丟臉的垃圾...去給我看看納達爾的比賽。你找到他有那麼快發球的話，我就閉嘴，我保證你絕對找不到。」

因為嗆裁判被判犯規，而之後在換場的時候，基里奧斯提出上廁所的需求，不過主審因時間已不足沒有答應。但他不甩主審直接拿著兩支球拍走出球場，進入室內後把拍子砸爛再回到場上。

基里奧斯最後以7比6(3)、6比7(4)、2比6輸掉比賽，網前握手之後他更直接嗆裁判說：「你只是個工具！」，甚至還向前吐口水。基里奧斯日前才在華盛頓男網賽奪冠，重拾犀利球技，沒想到太過厭世隨之再度崩壞，行為舉止讓人搖頭。

關鍵字： 澳洲屁孩基里奧斯
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