離島棒球營落幕　廖敏雄勉勵：拿出甲子園精神

▲離島棒球營落幕。（圖／甘霖廣告）

記者楊舒帆／金門報導

全球人壽贊助「我的棒球夢」訓練營，由文化大學總教練廖敏雄擔任總指揮，經過3天訓練營課程，他看到球員進步之處，也期勉大家技術不足沒關係，像日本甲子園積極的精神要展現出來。

全球人壽第3年舉辦離島棒球營，今年移師到金門，除了當地兩支球隊參與之外，也邀請馬祖棒球隊一起來。經過打擊、守備、投球訓練課程後，廖敏雄安排兩場對抗賽，用實戰演練方式進行指導。

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棒球營在16日中午圓滿落幕，廖敏雄結業典禮上勉勵大家，「能有這樣的棒球營是夠過很多單位協助，要懂得感恩，看到大家能戰勝恐懼，透過比賽有很好的體驗，尤其馬祖球員可以學習金門高中球員的技術，也可以向國中球員學精神面，透過比賽時，每局教練給的提醒，相信大家經驗會增加，期許兩隊在未來參加比賽都能旗開得勝。」

馬祖高中第二年參與，由於球齡不長，吸收技術指導的時間花比較久，廖敏雄坦言，「看得出來他們第二場比賽有進步，相信只要增加比賽經驗，對決不同層級的對手後感受會不同，比賽經驗一多，也會學到不同項目，也許用短打及戰術取分也可以。

金門的棒球隊發展較健全，三級都有球隊，廖敏雄說，「他們態度已經很接近台灣的科班球隊，只是選才多少有限，個子有高有矮，不太整齊，但看得出來他們的態度和對棒球的喜愛。

最後廖敏雄也談到，「雖然離島棒球隊跟台灣科班有實力上的落差，教練能給的訓練也有限，不過他們可以透過隊友互相討論方式，上網找資料，學習會比較快。比賽時無論技術好與壞，精神面要拿出來，準備那麼久就為了黑豹旗可能只有一場比賽，應該要像日本甲子園一樣，把精神展現出來。」

▲離島棒球營，結業典禮廖敏雄勉勵。（圖／甘霖廣告）