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馬祖缺一座完善的棒球場　把握到金門訓練營適應場地

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▲馬祖高中練球。（圖／記者張克銘攝）

▲馬祖高中利用田徑場練球。（圖／記者張克銘攝）

記者楊舒帆／金門報導

馬祖沒有正式棒球場，透過全球人壽贊助，今年馬祖高中棒球隊到擁有慢速壘球場的金門參與訓練營，讓球員能更提升球感，備戰接下來的太武盃及黑豹旗，剛畢業的內野手陳學霆期待學弟能有正式的場地能使用。

馬祖棒球隊在熱血公車司機教頭鄭新勇領軍下成軍，使用校內田徑場鋪上紅土做練習，透過全球人壽贊助球隊，並由開南大學總教練郭李建夫帶領球員去年到馬祖進行專業訓練，馬上奪黑豹旗首勝。

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不過馬祖高中仍希望擁有正規棒球練習場地，總教練鄭新勇說，「運動場訓練上，球的彈跳會比較不規則，而且打球怕會砸中路人，所以希望能蓋一座球場，現在縣長、教育處長都有在幫忙，納入年度計畫內，目前正在尋找可用的土地，相信好消息不遠。」為了解決場地問題，馬祖高中利用暑假到台南移地訓練，然後到金門參加全球人壽主辦的訓練營。

▲文化大學蔣少宏、陳偉濠指導。（圖／甘霖廣告提供）

▲文化大學蔣少宏（中）與馬祖總教練鄭新勇（右）討論比賽情況。（圖／甘霖廣告提供）

馬祖棒球隊與金門棒球隊在訓練營期間共進行兩場訓練賽，本屆訓練營由文化大學總教練廖敏雄擔綱，他觀察馬祖球員第二戰展現出來的態度跟表現都不一樣，相信他們在這短短幾天，無論是去台南比賽或到金門比賽，都會讓戰力提升。馬祖總教練鄭新勇說，「來金門訓練營，目的就是要提早讓他們適應標準球場，第一場有點生疏、放不開，第二場在廖教練及3位助教幫忙之下，觀念好一點，態度也比較積極。」

內野手陳學霆說，「我們平常都只能在運動場練習，來這裡正式場地彈跳比較穩定，從文化大學內野手學到很多內野的基本功。」雖然馬祖棒球場未來建成後，他畢業無法使用，但還是希望學弟可以有棒球場可以做訓練，他回馬祖時也可以去練習。

▲馬祖陳學霆。（圖／記者楊舒帆攝）

▲馬祖陳學霆。（圖／記者楊舒帆攝）

▲文化大學蔣少宏、陳偉濠指導。（圖／甘霖廣告提供）

▲文化大學蔣少宏、陳偉濠指導馬祖球員。（圖／甘霖廣告提供）

關鍵字： 馬祖全球人壽
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