世羽賽／印度南韓教練大讚戴資穎　天份最好又聰明

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）



記者林育正／綜合報導

世界羽球錦標賽將於19日於巴塞爾開戰，而目前執教印度隊的南韓教練金志賢接受BWF訪問也指出，她認為戴資穎體能好又聰明，是現今羽壇最有天份的選手。

「戴資穎是我看過打球最好看的選手之一，技巧多變，擁有多項華麗的技術，其他球員望塵莫及。而且她的體能非常好，打球也很聰明，我認為她是最具天份的選手。」金志賢表示。而她也認為現任世界球后山口茜雖然身材不高，但也有極高球商，防守範圍極大。

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談到現今羽壇的趨勢，金志賢說如果一直打出同樣的比賽，那根本毫無獲勝機會。「現在的比賽更多變，有更多攻擊，節奏加快時間也縮短了。如果你太慢熱，那根本沒機會。假使體能不好，那一定完蛋。基本上你必須具備鏖戰兩個小時的體力。」

此外金志賢也點出旗下子弟兵辛度的問題，雖然她擁有強大體能，但技巧仍嫌不足。「她的打法還不夠聰明。在最高層級的比賽，你需要用腦打球，必須結合技巧、擊球以及心理素質，缺一不可。」

「她在技術方面還有很多進步空間，尤其是網前技巧和假動作，得一步一步慢慢來。我們加強技巧和策略的變化，你不能同一套戰術打到底。」

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