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世籃賽／委內瑞拉球員也罷練　繼同組象牙海岸因錢停工

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▲中國男籃4分惜敗委內瑞拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉球員因為拿不到錢選擇罷工。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

距離世界盃開打還有半個月的時間，各國已經進入最後備戰階段，不過繼先前象牙海岸球員罷工不練球後，現在委內瑞拉也傳出相同的情況，原因也是因為球員拿不到獎金，同時球員跟總教練還鬧不合，大戰在前卻鬧出這樣的事情，對於委內瑞拉而言打擊可說相當大。

根據《Eurohoops.Net》報導，目前在義大利備戰的委內瑞拉已經決定不再繼續訓練，球員選擇罷工，最主要的原因就是因為球員並沒有拿到委內瑞拉籃協所承諾要支付的獎金，另外國家隊也缺乏最基本的後勤醫療保障，就連基本的繃帶都沒有，若球員發生傷病，將沒有任何防護措施。

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除此之外，委內瑞拉球員也跟主帥杜羅(Fernando Duro)爆出不合，球員們相當不滿意他在場上以及場下的做法。今年除了委內瑞拉之外，先前象牙海岸也出現類似情況，因為至今集訓了1個月，總共打了5場比賽，但球員並沒有拿到象牙海岸籃協所承諾給予他們的獎金，先前籃協曾答應會先支付一半得獎金，不過現在卻完全沒有拿到，便引起球員不滿，更選擇以罷工來抗議，而若再拿不到錢，象牙海岸甚至考慮退賽。

值得一提的是，今年象牙海岸以及委內瑞拉都分在A組，但目前兩隊卻在大戰前鬧出罷工風波，這對於士氣影響非常大，甚至也讓同組的中國以及波蘭有更大的晉級機會。

▲中國男籃4分惜敗委內瑞拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲A組已經2隊罷工，中國晉級機會大增。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 世籃賽委內瑞拉中國波蘭象牙海岸
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