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中職／傑尼獅型男基地　滿足球迷追星熱戀

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▲2019統一獅隊傑尼獅型男基地。（圖／統一球團提供）
▲2019統一獅隊傑尼獅型男基地。（圖／統一球團提供）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊8月24、25日在台北天母棒球場擔任本季最終北部主場賽事，將推出2019年下半季第四個主題日活動，連續兩天派出中職最高顏值陣容登場，特別企劃2019統一獅傑尼獅型男基地MAN BASE主題活動。

今年傑尼獅成員注入亮眼新血，以隊長陳傑憲為首，率領獅隊蘇智傑、潘彥廷、郭阜林、施子謙、黃恩賜等球星，最令球迷期待的新秀林安可也將一同參與，為了呈現更多元型男魅力精神，首次嘗試不同於往的形象拍攝時尚帥照。

本系列統一獅傑尼獅型男基地主題企劃，特別規劃「陽光型男」，將由陳傑憲及郭阜林以戶外露營休閒呈現，其中陳傑憲表示：「這是自己第一次拍攝戶外露營主題，自己也未曾體驗過戶外露營運動，但透過這次拍攝更進一步感受露營的新鮮與趣味，未來如果有機會，也想到戶外體驗露營樂趣。」

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▲2019統一獅隊傑尼獅型男基地。（圖／統一球團提供）
▲2019統一獅隊傑尼獅型男基地。（圖／統一球團提供）  

「都會型男」，由柴犬陳重羽及新秀林安可特別呈獻，不過份正式的混搭時髦，完整襯出繁忙城市中的都會時尚，正是型男的獨有風格。

「品味型男」，由蘇智傑和潘彥廷以簡約風格呈現，沖一壺濃韻好茶、悠閒坐臥在沙發上與毛小孩一起放鬆享受生活的美好時光，樣將慵懶精神發揮極致，無疑是型男的品味哲學。

「潮青型男」，由施子謙與黃恩賜以以摸的淡藍憂鬱，那個挑戰夢想之巔的勇氣，霸道宣示我的風格我說了算，果真是又酷又潮的新一代文藝型男。

本次傑尼獅型男基地視覺陸續於社群平台公布，透過型男呈現，讓選手更近一步認識選手最輕鬆浪漫時刻，特別拍攝花絮影片呈現「2019傑尼獅型男基地拍攝花絮-上集」。

▲2019統一獅隊傑尼獅型男基地。（圖／統一球團提供）
▲2019統一獅隊傑尼獅型男基地。（圖／統一球團提供）  

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關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅
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