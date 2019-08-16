世籃賽／希臘名單縮至14人　字母弟遭裁3兄弟無緣聯手

▲「字母弟」科斯塔斯(Kostas Antetokounmpo)被希臘隊裁掉。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

今年由「字母哥」安戴托昆波率領的希臘，被視為世界盃黑馬熱門之一，他們也已經開始進行最後備戰，而在今日希臘隊將訓練陣容縮減為14人，其中「字母哥」的弟弟科斯塔斯(Kostas Antetokounmpo)被裁掉，屆時將無緣看到字母三兄弟連線。

希臘先前公佈了18人訓練營名單，今年在公鹿打出生涯代表的安帶拖昆波毫不意外的入選，他在先前的熱身賽也展現出全能身手，面對伊朗的比賽中，僅出賽21分鐘，就轟下19分、13籃板、4助攻、2阻攻的全面數據，率領希臘以88比58，30分差輕鬆取得勝利。 而今年的希臘隊，「字母哥」三兄弟更一同入選，這是他們3人首次在國家隊聯手。

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當時「字母哥」也表示三兄弟能夠一起入選國家隊征戰真的很難得，不過經過1個月的訓練，希臘隊將18人名單縮減到14人，其中「字母哥」的弟弟科斯塔斯就被裁掉，意謂著接下來將無法看到他們3人一起為希臘效力，不過目前安戴托昆波的哥哥塔納西斯(Thanasis Antetokounmpo)仍在隊中，屆時希臘還會再裁掉2人，將名單縮減至12人，若塔納西斯沒被裁掉，仍可以與「字母哥」在世籃賽一起聯手。

「字母弟」科斯塔斯上賽季在獨行俠效力，不過只打了2場，場均僅出賽5.5分鐘得到1分，而他在被裁掉後，今夏湖人也將他簽下，新賽季他將會為湖人下屬球隊南灣湖人效力。

▲「字母哥」。（圖／達志影像／美聯社）

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