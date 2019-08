辛辛那提大師賽／費德勒遭21歲小將爆冷　62分鐘打包生涯第2快　

▲路布列夫爆冷擊敗費德勒 。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

曾經在辛辛那提大師賽7次奪冠的費德勒(Roger Federer),在16強只打了62分鐘,就被3比6、4比6遭到21歲俄羅斯小將路布列夫(Andrey Rublev)爆冷淘汰。而這也是費德勒生涯第2快的敗仗。

路布列夫年僅21歲世界排名70,排名最高曾到達31,也是網壇備受期待的新星之一。早在2017年,他就已入手生涯首座ATP巡迴賽冠軍。路布列夫這次從會外晉級,本戰只被破發一次,而且一開賽就連續打破費德勒兩個發球局,情況相當罕見。

此役費德勒進攻狀況不理想,一發得分率僅有63%,路布列夫則是高達82%。「一開賽我的發球不理想,被破發比賽就已經被定調了。他打得乾淨俐落,防守、進攻還有發球都是,沒給我任何機會。他在場上無所不在,表現真的很棒,讓我感到印象深刻。」費德勒表示。

▲費德勒62分鐘輸球生涯第2快 。(圖/達志影像/美聯社)



根據統計,費德勒生涯最快的敗仗,為2003年在雪梨以2比6、3比6,54分鐘敗給阿根廷選手斯奎拉里(Franco Squillari)。儘管如此,費德勒依舊保持一貫正面態度,「重要的是我確保自己沒傷,感覺很好。不論結果如何,很開性能來這裡比賽。」

路布列夫首次與費德勒交手,就搶下重要一勝。「當你和費德勒這樣的傳奇球星交手,所有球迷整場比賽為他加油,希望有一天我也能有同樣的待遇。今天我只想要拿出最好的表現,每一分堅持到最後。」路布列夫說。

Andrey the GIANT killer!



Qualifier @AndreyRublev97 stuns 7-time champion Roger Federer 6-3 6-4 for his best career win by ranking! #CincyTennis pic.twitter.com/8YfX1DkHbg