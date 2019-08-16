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辛辛那提大師賽／費德勒遭21歲小將爆冷　62分鐘打包生涯第2快　

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▲路布列夫爆冷擊敗費德勒、費德勒62分鐘輸球生涯第2快 。（圖／達志影像／美聯社）

▲路布列夫爆冷擊敗費德勒 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

曾經在辛辛那提大師賽7次奪冠的費德勒(Roger Federer)，在16強只打了62分鐘，就被3比6、4比6遭到21歲俄羅斯小將路布列夫(Andrey Rublev)爆冷淘汰。而這也是費德勒生涯第2快的敗仗。

路布列夫年僅21歲世界排名70，排名最高曾到達31，也是網壇備受期待的新星之一。早在2017年，他就已入手生涯首座ATP巡迴賽冠軍。路布列夫這次從會外晉級，本戰只被破發一次，而且一開賽就連續打破費德勒兩個發球局，情況相當罕見。

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此役費德勒進攻狀況不理想，一發得分率僅有63%，路布列夫則是高達82%。「一開賽我的發球不理想，被破發比賽就已經被定調了。他打得乾淨俐落，防守、進攻還有發球都是，沒給我任何機會。他在場上無所不在，表現真的很棒，讓我感到印象深刻。」費德勒表示。

▲路布列夫爆冷擊敗費德勒、費德勒62分鐘輸球生涯第2快 。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒62分鐘輸球生涯第2快 。（圖／達志影像／美聯社）

根據統計，費德勒生涯最快的敗仗，為2003年在雪梨以2比6、3比6，54分鐘敗給阿根廷選手斯奎拉里(Franco Squillari)。儘管如此，費德勒依舊保持一貫正面態度，「重要的是我確保自己沒傷，感覺很好。不論結果如何，很開性能來這裡比賽。」

路布列夫首次與費德勒交手，就搶下重要一勝。「當你和費德勒這樣的傳奇球星交手，所有球迷整場比賽為他加油，希望有一天我也能有同樣的待遇。今天我只想要拿出最好的表現，每一分堅持到最後。」路布列夫說。

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關鍵字： 辛辛那提費德勒路布列夫
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