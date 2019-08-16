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「3.3億男」哈波再見滿貫砲！　費城人9局灌6分逆轉小熊

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▲哈波（Bryce Harper）。（圖／路透社）

▲哈波（Bryce Harper）慶祝擊出再見滿貫砲。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

費城人主場迎戰小熊，9局逆轉1比5落後，先靠著串連安打追到2分落後，儘管小熊換投止血，但仍被哈波（Bryce Harper）掃出再見滿貫彈，這是費城人隊史自1983年以來首發再見滿貫砲，終場7比5擊退對手。

費城人先發投手史邁利（Drew Smyly）5局挨了瑞佐（Anthony Rizzo）、舒瓦柏（Kyle Schwarber）各1發全壘打失掉5分，讓球隊陷入0比5劣勢。

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前面沈寂7局的費城人終於展開反攻，8局追回1分之後，9局上演戲劇性的逆轉秀。赫南德茲（Cesar Hernandez）1出局靠著守備失誤踏上一壘，接著費城人連續3支安打把分差縮小到2分，小熊換投霍蘭德（Derek Holland）接替無法止血的史卓普（Pedro Strop），沒想到與哈波纏鬥6球，一顆內角高好球帶邊緣的95英里深卡球，直接被掃出右外野全壘打牆，這是一發再見滿貫砲。

哈波揮擊後就可以確定這球會飛出牆，讓全場費城人球迷沸騰，而哈波也用飛奔的方式回到本壘與隊友一同慶祝。飛行距離413英里，是哈波生涯6發再見轟的唯一滿貫砲，也是費城人隊史自1983年維吉爾（Ozzie Virgil）以來首發的再見滿貫砲，同時終結費城人9局4分落後0勝316敗的悲慘紀錄。

關鍵字： 費城人哈波
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