「3.3億男」哈波再見滿貫砲！　費城人9局灌6分逆轉小熊

▲哈波(Bryce Harper)慶祝擊出再見滿貫砲。(圖/路透社)

記者潘泓鈺/綜合報導

費城人主場迎戰小熊,9局逆轉1比5落後,先靠著串連安打追到2分落後,儘管小熊換投止血,但仍被哈波(Bryce Harper)掃出再見滿貫彈,這是費城人隊史自1983年以來首發再見滿貫砲,終場7比5擊退對手。

費城人先發投手史邁利(Drew Smyly)5局挨了瑞佐(Anthony Rizzo)、舒瓦柏(Kyle Schwarber)各1發全壘打失掉5分,讓球隊陷入0比5劣勢。

前面沈寂7局的費城人終於展開反攻,8局追回1分之後,9局上演戲劇性的逆轉秀。赫南德茲(Cesar Hernandez)1出局靠著守備失誤踏上一壘,接著費城人連續3支安打把分差縮小到2分,小熊換投霍蘭德(Derek Holland)接替無法止血的史卓普(Pedro Strop),沒想到與哈波纏鬥6球,一顆內角高好球帶邊緣的95英里深卡球,直接被掃出右外野全壘打牆,這是一發再見滿貫砲。

Once Bryce Harper made contact, the Cubs right fielder knew this one was over. pic.twitter.com/uVbHwiBJZg