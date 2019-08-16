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柯爾認為這兩年對卡森斯是地獄　遭逢球員最怕兩種重傷

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▲卡森斯、柯爾。（圖／CFP）

▲柯爾認為2年對表弟而言是地獄。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)透露，卡森斯(DeMarcus Cousins)在拉斯維加的訓練營中，不幸與人碰撞，結果造成前十字韌帶撕裂，新賽季恐怕再次報銷。這已經是他近2年內遭逢第3次重大傷病，對於這樣的消息，許多人都紛紛感到惋惜，勇士主帥柯爾(Steve Kerr)就表示這2年來對於卡森斯而言簡直是地獄，遭逢了球員最害怕的2大傷病。

在鵜鶘時期，卡森斯就遭逢了阿基里斯腱撕裂傷病，上賽季轉戰勇士後，大半時間也都在養傷，直到季後賽前才復出，結果才打第一場季後賽，又不幸股四頭肌撕裂，總冠軍戰才再次回歸。在勇士期間，卡森斯一共打了30場比賽，場均繳出16.3分、8.2籃板，不過整體的爆發力已經大不如前，現在「表弟」再遭受十字韌帶撕裂傷勢，許多人都對於這位明星中鋒惋惜，同時也都送上祝福。

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與卡森斯合作一個賽季的柯爾就表示，「我為卡森斯感到難過，對於他來說，這真的是地獄般的2年，我們真的都為他感到悲痛；傷病肯定是比賽的一部分，但卡森斯遭逢了球員職業生涯最害怕的2大傷病，阿基里斯腱以及十字韌帶撕裂，這其中一個都可以讓一名球員整季報銷，而他卻在這2年內遭逢到這2個傷病，這真的很少見；對卡森斯以及湖人而言，這都是很大打擊，希望他逐漸康復，然後重新開始。」

另外紫金小將庫茲馬(Kyle Kuzma)則說，「傷病的問題不能開玩笑，這是我們的生計，同時也是我們熱愛的事業，對於卡森斯來說，這真的很不幸，經歷了這麼多傷病，他依然想要盡快回歸，也非常熱愛籃球，但有的時候就是這樣，永遠不會知道會發生什麼事情。」

▲2019 NBA 總冠軍G6，卡森斯（DeMarcus Cousins）。（圖／CFP）

▲卡森斯訓練中十字韌帶撕裂。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人卡森斯
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