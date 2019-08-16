辛辛那提女網／謝淑薇大戰3盤不敵大坂直美　雙打退賽8強作收

▲謝淑薇於辛辛那提止步16強。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

台灣時間16日清晨在辛辛那提女網賽，謝淑薇以球后大坂直美激戰3盤廝殺近2個半小時，最終以6比7(3)、7比5、2比6惜敗止步16強。而隨後的雙打，和捷克搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)也以退賽收場。

首盤大坂直美狂轟6發 ACE，不過倆人戰況相當膠著首盤就各自兩度打破發球局進入搶7。4比3領先之際，大坂直美連下3分第1個盤末點就順利拿下，7比6(3)先搶下首盤。次盤打法強勢的大坂直美再狂炸7顆ACE，但謝淑薇表現回穩，先以Love Game取得6比5領先，接著再關鍵破發7比5扳平戰局。

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可惜在決勝盤第2局，謝淑薇有多達4個破發點被化解，成為本戰轉捩點。久攻不下之後，大坂直美連破兩個發球局奠定勝基，謝淑薇6比7(3)、7比5、2比6止步。

謝淑薇在WTA賽事特別與大坂直美有緣，這已經是兩人今年第4次對決。前3次謝淑薇搶下一勝，但上一回在斯圖加特女網賽由大坂獲勝，可惜這次沒能復仇。

而在雙打比賽後，原訂要與捷克搭檔史翠可娃要對上第8種子荷瑞黛卡(Lucie Hradecka)與克蕾帕(Andreja Klepac)，但兩人決定退賽，以8強作收。