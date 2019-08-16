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中職直播／兄弟拚龍頭但赫猛對桃猿很弱　王溢正拚11勝

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▲▼中華職棒桃猿戰富邦悍將-王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

▲王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟今天（16日）起與Lamigo桃猿在桃園進行3連戰，如果中信兄弟3戰全勝可以躍居下半季首位，中信兄弟今天派出洋投赫猛先發，桃猿由本土左投王溢正先發。請鎖定《ETtoday新聞雲》直播觀看。

目前下半季仍由桃猿以16勝10敗、勝率0.615暫居首位，中信兄弟近期取得2連勝、近10戰7勝3敗，戰績15勝12敗，升到下半季第2，距離桃猿只有1.5場勝差，3連勝便能變成下半季第一。

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中信兄弟先發投手赫猛來台出賽5場，3勝1敗、防禦率2.70，26.2局被26支安打，包括3支全壘打，22次三振、4次四死球，9失分有8責失。

赫猛目前是2連勝，近2場出賽都投6局以上，連續13.2局無責失分，只有1失分。但他對戰桃猿2場吞下0勝1敗，2場都先發不到4局退場，對戰防禦率高達10.29。

桃猿先發投手王溢正今年19場出賽10勝2敗、防禦率4.58，106局被17轟在內132支安打、93次三振、26次四死球，58失分有54責失分。

王溢正近5場出賽拿到3連勝，今年對戰中信兄弟6場是3勝0敗、對戰防禦率4.22，其中有1場是中斷勝。而且他在桃園主場今年是7勝1敗。

▲▼赫猛 。（圖／中信兄弟提供）

▲赫猛 。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中華職棒
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