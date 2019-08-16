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中華奪小馬世界青少棒冠軍　三冠王二連霸

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▲小馬青少棒亞太區中華奪冠。（圖／中華棒協提供）

▲小馬青少棒世界賽中華奪冠。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

小馬聯盟青少棒世界賽16日（台灣時間）進行冠軍戰，中華隊與美北區代表貝縣進行冠軍戰，以9比1奪冠，為隊史第10冠，繼小馬聯盟少棒、青棒奪世界冠軍後，青少棒層級再奪冠，連兩年擁世界冠軍「三冠王」。

中華隊前2局遭對手壓制，直到4局上孫易磊安打，白振安觸身球保送上壘，楊子濬安打滿壘，楊宇承高飛犧牲打得1分，徐紹予穿越二、游安打帶回2分，林芮安安打攻佔一、二壘，朱軒祺獲得保送，逼得美北代表換投才中斷攻勢，中華隊取得3比0領先。

請繼續往下閱讀...

中華隊5局上再突破，曾譯威掃出二壘安打，孫易磊敲二壘強勁滾地球形成內野安打，這時啟動雙盜壘，曾譯威三壘前觸殺，孫易磊上二壘，楊子濬保送形成滿壘，楊宇承突襲短打造成守備混亂，中華隊攻下2分，將比數拉開至5比0。

中華隊6局上胡睿軒不死三振，林芮安敲安打，朱軒祺保送再度攻佔滿壘，曾譯威掃出左外野安打帶1打點。7局上，楊宇承二壘安打，林柏佑安打上壘後，攻佔一、三壘，這時啟動雙盜壘，三壘跑者再攻下1分，之後再靠暴投得1分。朱軒祺二壘安打攻佔二、三壘，美北隊選擇故意保送劉俊緯形成滿壘，曾譯威選到保送進帳1分。

孫易磊前6局僅被敲出2支安打，飆5次三振，7局下續投，先飆三振，被連續2安打，留下一、二壘有跑者退場，換上下勾投手林柏佑，馬上製造滾地球形成兩出局，這時發生投手犯規讓對方攻下1分，之後觸身球保送，之後讓下一棒敲一壘滾地球守住勝利，最終以9比1奪冠。

▲小馬聯盟青少棒，中華隊奪世界冠軍。（圖／截自小馬聯盟官網）

▲小馬聯盟青少棒，中華隊奪世界冠軍。（圖／截自小馬聯盟官網）

關鍵字： 小馬聯盟青少棒白振安孫易磊
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