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表弟十字韌帶撕裂近2年第3次大傷　效力湖人新季恐報銷

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▲勇士柯瑞、卡森斯。（圖／路透）

▲卡森斯遭逢十字韌帶撕裂傷勢，新賽季恐報銷。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

今年夏天加入湖人的卡森斯(DeMarcus Cousins)，原先已經從阿基里斯腱的傷勢中復出，但根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)透露，「表弟」在拉斯維加的訓練營中，不幸與人碰撞，結果造成前十字韌帶撕裂，新賽季恐怕再次報銷。

先前遭遇阿基里斯腱傷勢的卡森斯，上賽季加盟勇士後，大半時間都是在養傷，直到季後賽前好不容易克服傷病復出，不過到了季後賽第一戰，又遭逢股四頭肌撕裂的傷勢，儘管最後在總冠軍戰回歸，但這對於「表弟」的生涯已經重創，今夏勇士也並未與他續約，卡森斯便選擇以1年350萬美元的底薪加入湖人。

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才到了紫金軍團，卡森斯也極力的想證明自己，先前受訪中卡森斯的身形明顯減重，為了就是希望能減輕身體的負擔，不過現在他卻再次傳來惡耗，根據查拉尼亞透露，「表弟」在訓練中不幸與人發生碰撞，造成膝蓋前十字韌帶撕裂的傷勢，隨後卡森斯的經紀人也已經證實這項消息，這對於卡森斯來說絕對是一場惡夢，而新賽季他可能再次整季報銷。

這已經是卡森斯近2年內受到的第3次重大傷病，在2018年1月他的阿基里斯腱撕裂，到了今年4月又遭逢股四頭肌撕裂，現在前十字韌帶也撕裂，對於卡森斯而言將會造成很大影響。

上賽季卡森斯從阿基里斯腱傷勢復出後，打了30場比賽，儘管還是可以繳出場均16.3分、8.2籃板，但整體爆發力明顯下滑，現在膝蓋又受重傷，不論從心理或是身體，卡森斯要在找回狀態都是一大考驗，同時現在湖人的中鋒也只剩下麥基(JaVale McGee)一人，戰力嚴重受損。

▲勇士表弟卡森斯、柯瑞。（圖／路透）

▲表弟近2年受了3次大傷。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人卡森斯
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