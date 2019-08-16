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阿隆索第39轟出爐　追平班林格國聯歷史菜鳥最多轟

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▲▼大都會阿隆索。（圖／記者黃詩崴攝）

▲阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

今年明星週全壘打大賽冠軍，大都會超級菜鳥阿隆索（Pete Alonso），16日與勇士的雙重賽晚間場，首局擊出451英尺大號3分砲，本季第39轟出爐，追平國聯歷史菜鳥最多轟紀錄。

勇士先發投手德黑蘭（Julio Teheran）開局就遭遇亂流，羅沙里歐（Amed Rosario）二壘安、帕尼克安打形成一三壘有人，接著等廠的阿隆索，瞄準一顆90英里偏低的四縫線，直接掃出中外野全壘打牆，大都會無人出局就攻下3分，前3局就建立7比0領先。

請繼續往下閱讀...

國聯歷史菜鳥最多轟紀錄，是由本季如日中天的道奇強打班林格（Cody Bellinger）於2017年所締造的39轟，阿隆索在球季還剩餘將近1個月的時間就追平紀錄，非常有可能刷新紀錄。

關鍵字： 大都會阿隆索
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