阿隆索第39轟出爐　追平班林格國聯歷史菜鳥最多轟

▲阿隆索(Pete Alonso)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

今年明星週全壘打大賽冠軍,大都會超級菜鳥阿隆索(Pete Alonso),16日與勇士的雙重賽晚間場,首局擊出451英尺大號3分砲,本季第39轟出爐,追平國聯歷史菜鳥最多轟紀錄。

勇士先發投手德黑蘭(Julio Teheran)開局就遭遇亂流,羅沙里歐(Amed Rosario)二壘安、帕尼克安打形成一三壘有人,接著等廠的阿隆索,瞄準一顆90英里偏低的四縫線,直接掃出中外野全壘打牆,大都會無人出局就攻下3分,前3局就建立7比0領先。

Polar bear plunge!

@Pete_Alonso20’s 39th dinger ties him with Cody Bellinger for the most HR by an NL rookie. pic.twitter.com/5H2JajcFWC