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金門農工洪承峻訓練營挖寶　黑豹旗目標對社團都贏

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▲金門農工洪承峻。（圖／記者楊舒帆攝）

▲金門農工洪承峻。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／金門報導

金門農工從第二屆黑豹旗開始參賽，去年搶進64強，全國高中軟式聯賽又抱回第5五名隊史最佳成績，洪承峻希望今年對上社團都要贏，對上甲組能打滿9局。

金門農工、馬祖高中與金城國中14日至17日接受離島棒球營指導，全球人壽贊助讓文化大學總教練廖敏雄帶領3位助教來提幫忙提升球員們的專業訓練，擔任金門農工二壘手的洪承峻收穫很多。

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洪承峻隨爸爸回到台灣本島時會去看中信兄弟比賽，不過國中開始才知道金門也有棒球隊，就跟著班上同學一起參加。原本擔任外野手的他，因球隊缺內野而開始鎮守二壘，訓練營期間努力向文化游擊手陳偉濠挖寶。

洪承峻說，「學長教我該如何準備動作，也特別叮嚀我，跑步追求時，手套要夾好不要亂動，而且要有節奏感，這是我比較欠缺的。我也有主動問如何算彈跳，他教我眼睛看球，身體往前不要等球。」看到科班學長守備，讓他覺得很厲害，穩定度都很好。

有了去年黑豹旗和軟式聯賽經驗，讓洪承峻增加信心，他說，「進步蠻多的，觀念和打擊都是。」今年10月第二次參加黑豹旗，他透露目標，「遇到社團球隊不要輸，遇到科班球隊想打滿9局。」

洪承峻欣賞的球員有彭政閔和陳江和，因為彭政閔態度很好，陳江和守備很厲害，原本嘗試購買彭政閔引退賽門票，不過買不到無緣到場。

關鍵字： 金門農工洪承峻離島棒球營全球人壽
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