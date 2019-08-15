運動雲

>

亞冠盃／富邦77：76險勝曼谷高科技　資格賽3連勝

ETtoday運動雲

▲▼ 富邦3連勝 。（圖／亞冠盃粉絲團）

▲富邦亞冠盃3連勝。（圖／亞冠盃粉絲團）

記者洪偵源／綜合報導

2019年FIBA亞洲冠軍盃東亞資格賽，已經確定晉級8強的富邦，15日面對地主曼谷高科技，迎來真正硬仗，一度處於雙位數落後，在新洋將路易斯帶頭反撲下，以77比76險勝，取得3連勝。

富邦在出戰曼谷前，已經取得2連勝確定晉級，代表泰國地主的曼谷，也是富邦第1場硬仗，曼谷曾在ABL出賽過，拿過2次冠軍，並是2018年TBL（Thailand Basketball League，泰國聯賽）賽季冠軍。

請繼續往下閱讀...

第一節雙方還勢均力敵，富邦還落後3分，不過第二節被曼谷逐漸拉開差距，上半場打完落後達10分，不過富邦群起反撲，第四節開始迎頭趕上。

終場前5分鐘，雙方一度咬成67比67，蔡文誠切入得手，還加罰1球，取得3分領先，接著路易斯3分打，以73比69領先，之後又戰成74比74，再咬成75比75。

倒數45秒，路意斯切入急停跳投命中，終場前29秒曼谷亞歷山大（Xavier Allen Alexander）罰進1球，後來蔡文誠雖出手不中，但時間已不夠曼谷反撲。

路易斯拿下18分，張伯維與林秉聖都拿下12分，曼谷以費爾德斯三世（Bailey John Fields III）20分全場最高。

關鍵字： 亞冠盃富邦
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

推薦閱讀

中職／陳俊秀私事請假　暫時脫離比賽戰線

中職／引退賽安打送彭政閔得分　王光輝：我還被罰錢

中職／從小最愛「興農三勇」　歐晉加入味全龍先減重

中職／彭政閔菜鳥年看不出來　王光輝排他守外野卻被罵

太空人夢幻輪值還不是歷史第一　美媒排勇士三巨投最強、60年代道奇第2

日職／被3連轟還奪第2勝　張奕：反省中

中職／林桀晨雙重身分加入味全龍　林琨瀚：決定就去衝

中職／補賽新規定要打6連戰　劉育辰建議未來沿用

小馬青少棒／孫易磊致勝轟逆轉勝　中華隊闖進冠軍戰

亞冠盃／富邦77：76險勝曼谷高科技　資格賽3連勝

熱門新聞

中職／陳俊秀私事請假　暫時脫離比賽戰線

中職／引退賽安打送彭政閔得分　王光輝：我還被罰錢

中職／從小最愛「興農三勇」　歐晉加入味全龍先減重

中職／彭政閔菜鳥年看不出來　王光輝排他守外野卻被罵

太空人夢幻輪值還不是歷史第一　美媒排勇士三巨投最強、60年代道奇第2

日職／被3連轟還奪第2勝　張奕：反省中

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2中職／桃猿7比5富邦　林立獲MVP

3亞冠盃／富邦1分險勝地主奪3連勝

4打擊率回4成　林立：數字是結果

5被3連轟還奪第2勝　張奕：反省中

熱門新聞

1陳俊秀私事請假　暫脫離比賽戰線

2引退賽送彭政閔得分　王光輝還被罰錢

3最愛興農三勇　歐晉加味全先減重

4恰恰菜鳥年　王光輝排守外野卻被罵

5太空人夢幻輪值還不是歷史第一

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

【中職Highlight】閃電俠陳晨威獲MVP　桃猿11比7退富邦續坐龍頭

林志傑正式加盟富邦勇士！ 征戰CBA十年再度重返台籃

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

職業與業餘的距離真的有想像中那麼遠嗎?二軍總教練談交流賽

彭政閔在合庫很活潑　許順益：他是我的兄弟

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366