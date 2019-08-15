亞冠盃／富邦77：76險勝曼谷高科技　資格賽3連勝

▲富邦亞冠盃3連勝。（圖／亞冠盃粉絲團）



記者洪偵源／綜合報導

2019年FIBA亞洲冠軍盃東亞資格賽，已經確定晉級8強的富邦，15日面對地主曼谷高科技，迎來真正硬仗，一度處於雙位數落後，在新洋將路易斯帶頭反撲下，以77比76險勝，取得3連勝。

富邦在出戰曼谷前，已經取得2連勝確定晉級，代表泰國地主的曼谷，也是富邦第1場硬仗，曼谷曾在ABL出賽過，拿過2次冠軍，並是2018年TBL（Thailand Basketball League，泰國聯賽）賽季冠軍。

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第一節雙方還勢均力敵，富邦還落後3分，不過第二節被曼谷逐漸拉開差距，上半場打完落後達10分，不過富邦群起反撲，第四節開始迎頭趕上。

終場前5分鐘，雙方一度咬成67比67，蔡文誠切入得手，還加罰1球，取得3分領先，接著路易斯3分打，以73比69領先，之後又戰成74比74，再咬成75比75。

倒數45秒，路意斯切入急停跳投命中，終場前29秒曼谷亞歷山大（Xavier Allen Alexander）罰進1球，後來蔡文誠雖出手不中，但時間已不夠曼谷反撲。

路易斯拿下18分，張伯維與林秉聖都拿下12分，曼谷以費爾德斯三世（Bailey John Fields III）20分全場最高。