adidas 2019 Sports Base運動基地啟動　林思宇、雨婷美力挑戰

▲ adidas 2019 Sports Base運動基地8月15日正式啟動。（圖／主辦單位提供，下同）

體育中心／綜合報導

adidas101球場再度升級進化，以全方位訓練課程打造期間限定的「adidas 2019 Sports Base」運動基地，迎接2019夏天，其中更有針對女性運動愛好者推出女孩限定課程。新生代演員林思宇(宇宙)及藝人雨婷14日搶先體驗「adigirls美力挑戰」課程，與30位熱愛運動的女性代表，以瑜珈、有氧拳擊展現女力運動新主張！

adidas 2019 Sports Base首發課程「adigirls美力挑戰」分為瑜珈及有氧拳擊訓練，瑜珈課程以肌耐力與柔軟度的訓練結合音樂，藉由控制全身肌肉達到雕塑身體線條的效果；而拳擊課程則透過音樂節奏強化手腳協調，提升基礎代謝、增強心肺功能。此外，專為女生設計的訓練課程除美力挑戰外，還有女孩限定的adidas Runners夏夜突襲初階跑步體驗，邀請熱愛跑步的女孩與閨密們一起漫步街頭！

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▼林思宇、雨婷「美力挑戰」揮汗展現。

最近戲劇作品熱播中的女主角─新生代演員林思宇(宇宙)以及藝人雨婷，私下除了是好閨蜜外，更是時常相約的運動好夥伴，搶先體驗「adigirls美力挑戰」課程的林思宇課後分享，「平時就有在上瑜珈，但因為拍戲所以暫停一段時間，這次搶先體驗adidas Sports Base課程，剛好是開始運動的契機，而且拳擊完全吸引我，之後會開始嘗試拳擊課程。」

雨婷也表示，「今天是我第一次接觸到拳擊這項運動，完全感受到肢體協調的重要性，之後要多訓練一下，我也非常推薦大家跟姊妹一起運動，不會感覺孤單也比較有趣。」

本次「adidas 2019 Sports Base」除「adigirls美力挑戰」外，還有「adidas Runners夏夜突襲」、「極限體能戰鬥營」及「籃球個人技巧訓練營」課程，由專業教練帶領各項運動體驗，即日起至8月30日凡於指定門市消費NT$2800，即可獲得2名「adidas 2019 Sports Base」訓練課程名額，課程現場再送adidas運動背心每人乙件，這個夏天快與好友們一起熱血開練吧！