中信女子高球賽第一天　台將蔡佩穎、侯羽桑暫時並列領先

▲侯羽桑。（圖／主辦單位提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

總獎金新臺幣500萬元、冠軍獎金100萬元的「2019中國信託女子公開賽」今天（15日）在林口高爾夫球場開打，台灣職業女將蔡佩穎與業餘選手侯羽桑靠準確的推桿，同以低於標準桿三桿的69桿，暫時並列領先。中國職業女將黎佳韵打出兩桿之差的71桿，暫居第三位。

另有五位職業選手同為平標準桿72桿，暫並列第四，包括台灣張靖翎與中國的潘艷紅，與三位泰國女將蒂蒂亞（Titiya PLUCKSATAPORN）丶蘇帕瑪（Supamas SANGCHAN）及查佩帕（Chatprapa SIRIPRAKOB）。 中國信託推荐參賽的業餘女將侯羽薔交卡73桿，暫與台灣職業女將劉嬿丶余珮琳丶陳孟竺及馬來西亞選手潘恒與泰國的姚佳佳，暫並居第九位。

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蔡佩穎今天諸桿均佳，抓下四隻小鳥及一個柏忌，尤其是開球木桿不但平均距離可達276.5碼，而且打上球道成功率是百分百，零失誤；並有十四個洞成功打上果嶺，十八洞29推。

蔡佩穎表示，其實今天能打到並列領先，是超出自己預期，因為賽前就認為在林口球場的果嶺上推桿抓鳥是要靠運氣的，不過此次抓到判讀果嶺的訣竅，以及獲得桿弟的協助，在果嶺的推桿比較能得心應手。

蔡佩穎今年甫在7月19日的日巡次級賽ECC女子高球錦標奪下今年首冠，今年初因為在台灣女子公開賽並列亞軍，因此獲得與台巡賽共證的韓巡賽推荐參加了韓巡賽的五場比賽，雖然只晉級了兩場比賽，但是最大收獲卻是徹底了解自己，目前在日巡次巡賽獎金排名第二位。

並列領先的侯羽桑今天也是四鳥一柏忌，她十八洞推桿更好，27推，雖然開球平均距離為240碼，不過開上球道與果嶺的成功率都能保持在六成四（10個洞）與六成六（14個洞）；她賽後表示這場比賽有好好發揮水準。

▼黎佳韵。

侯羽桑在此場比賽之前參加的前兩場TLPGA台巡賽都是「球質還可以，成績沒到位」，今天的鐵桿發揮得好，木桿與推桿都普通；第一丶六及十八洞都是鐵桿與推桿合作得力，分別是2呎丶2呎與9呎的小鳥推桿；而打得最好的一洞是第十三洞的距旗18碼，直接切球進洞抓鳥。

侯羽桑目前就讀亞歷桑那大學，去年10月代表學校曾在美國大學高球賽拿下個人一冠，並於去年5月贏得全美NCAA高球賽團體冠軍；今年二月也曾在美國大學贏過亞軍，並名列全美NCAA高球賽團體第三名，目前最新世界業餘排名第39。

中國信託贊助的職業選手謝瑀玲打出74桿，暫並列第十五位；而中信贊助的另一位中國女將石昱婷，推桿不理想，以78桿暫並列第51名，妹妹石昱莉也被果嶺打敗，打出79桿，暫並居第63位；石家姐妹明天要打出佳績，才能取得晉級。 尋求衛冕的泰國球員喬雷達（Chonlada CHAYANUN）目前在中巡獎金排名第九，今天打出79桿，暫並居第63位。

明天第二回合選手依成績編組，仍分別同時自第一洞與第十洞出發，第一組於上午7:30開球，最後一組於上午10:20出發。