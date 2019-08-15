日職／歐力士4轟20安拿20分　張奕挨連3轟奪第2勝2連勝

▲張奕對西武。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒歐力士台灣投手張奕今天（15日）客場先發戰西武獅，先發5局退場，挨連3棒被全壘打在內3支全壘打，被9支安打失4分，歐力士火力支援，全場打出4轟在內20支安打、攻得20分，包括洋砲羅梅洛單場4打數都安打、滿貫砲在內雙響砲，其中2局上打進7分，以20比8贏球，張奕取得生涯第2勝且是2連勝。

張奕8日一軍首度先發拿首勝，締造第一位育成野手出身球員在一軍勝投紀錄，今天是生涯第2次先發，5局用89球，被9支安打，其中3支全壘打是被連續3棒轟出，5次三振，失4分，拿到生涯及本季第2勝，是日職台灣投手今年最多勝。

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張奕在1局下第1球就被秋山翔吾打出右外野安打，讓源田壮亮打到游擊形成雙殺打，被森友哉打出中外野安打，用150公里快速球三振中村剛也。

歐力士2局上由羅梅洛轟出中外野陽春全壘打，莫亞再中外野安打，後藤駿太一壘滾地出局，安達了一短打到三壘變成內野安打，西浦颯大打到左外野安打變成滿壘，若月健矢中外野安打攻進2分，二出局後西野真弘中外野安打再下1分，吉田正尚再安打拿1分，羅梅洛被保送再占滿壘，莫亞再安打攻下2分，單局攻下7分。

有了隊友7分的幫助，張奕在2局下用二壘滾地球解決洋砲，讓外崎修汰打到游擊滾地球出局，三振山川穂高造成3上3下。

歐力士在3局上浦颯大中外野安打及若月健矢保送，二出局後西野真弘右外野安打再下1分，吉田正尚被保送成滿壘，羅梅洛轟出滿貫全壘打，單局再拿5分，莫亞被觸身球，沒有再得分。

張奕3局下讓木村文紀右外野飛球出局，被金子侑司打成左外野安打，盜壘時被捕手傳二壘阻殺出局，最後三振秋山翔吾。

4局下張奕無人出局遭到源田壯亮轟出右外野陽春砲，再被森友哉打出右外野陽春砲，又被下一棒中村剛也右外野全壘打，被連3位打者「背靠背靠背」全壘打，三振拿到出局，被外崎修汰右外野安打，讓山川穗高打成三壘滾地雙殺打。

歐力士在5局上福田周平安打，一出局後吉田正尚占一、二壘，羅梅洛左外野安打再取1分，莫亞打出右外野3分全壘打。

張奕在5局下打出中外野二壘安打，金子侑司右外野飛球出局，被秋山翔吾中外野安打再失1分，三振源田壯亮，森友哉打成三壘滾地球出局。

西武在6局下山川穂高2分全壘打追分。歐力士在7局上吉田正尚陽春砲，西武在7局下再扳1分。歐力士在9局上攻進第20分。西武在9局下又追1分。