日職／王柏融單場2支安打　救不了火腿9連敗

▲日本火腿王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒火腿隊今天（15日）再戰羅德，王柏融改打先發7棒指定打擊，3打數有2支安打，但難以挽救低潮的火腿，火腿全場只有4支安打，王柏融就占2支，以0比6輸球、3連戰遭到橫掃，苦吞下9連敗。

王柏融在14日出賽5打數沒有安打。今天本季第1次打第7棒，2局下敲出安打中斷連8打席無安打，單場2支安打進帳。

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火腿持續低潮，火力被羅德投手壓制，全場只有4支安打，王柏融即使敲出2支安打，還是無法帶領火腿隊贏球。

2局下二出局中田賢介被保送，王柏融打出右外野深遠安打，中田賢介從一壘衝回本壘，主審宣判觸殺出局，火腿挑戰判決失敗維持原判。

火腿5局下一出局田中賢介打出右外野二壘安打，王柏融接著打出中外野安打，這一次田中賢介跑到三壘停下來，之後清水優心被三振、中島卓也二壘滾地出局，還是無法得分。

王柏融在8局下首位上場比賽，打出一壘滾地出局，清水優心安打、中島卓也三振，西川遙輝安打占一、二壘，

火腿吞下9連敗，8月至今13場比賽只拿1勝，52勝54敗、在太平洋聯盟戰績跌到第4名，16日休息一天之後，17日、18日回札幌巨蛋球場出戰樂天金鷹。