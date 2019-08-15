馬大偉解盤／白襪@天使 「拆」莊 買白襪

▲白襪羅培茲表現漸入佳境（圖／達志影像／美聯社）



台灣運彩美國職棒大聯盟8月16日由芝加哥白襪作客洛杉磯天使，目前運彩盤口開出天使讓分、大小9.5分。

先發投手分析

天使希尼(Andrew Heaney)本季防禦率4.89，7月小休了幾天，8月復出的首戰，3.2局掉1分就退場，本季起起伏伏不穩定，但主客場表現還算平均，上季曾碰過白襪，7局沒掉分。

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白襪羅培茲(Reynaldo Lopez)本季防禦率5.16，主客場表現也是差距不大，但7月後表現加溫，近6場38局僅丟9分，防禦率2.13。生涯對天使兩場，防禦率3.0。

莊家思維分析

兩隊都沒什季後賽機會，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場天使賠率為1.58，認為天使勝率約63%，算是正常盤。

今日推薦 : 「拆」莊，買白襪不讓分。

今日選擇「拆」莊理由 :

正常盤走正常分析，白襪先發羅培茲明星賽後彷彿變了個人，6場先發僅有1場丟3分，另外3場掉2分，2場零失分，生涯投天使也優於平均水準。且白襪本季比較會打左投，近6場對左投的比賽全勝。

天使本季表現不如預期，在家也被高估，兩隊都沒特別動力，推薦買盤口有利的白襪不讓分。

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