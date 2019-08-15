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日職／張奕4局下挨背靠背靠背全壘打　連3棒被轟失3分

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▲張奕先發戰西武。（圖／翻攝自FOX）

▲張奕先發戰西武。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒歐力士台灣投手張奕上一場拿到破歷史紀錄的一軍首勝，今天（15日）客場先發戰西武獅，爭取生涯第2勝，歐力士給火力支援，在2局上利用全壘打及安打串連，12人次猛攻7分，3局上滿貫砲攻勢再拿5分。張奕4局下被西武連3棒「背靠背靠背」轟出全壘打失3分。4局結束歐力士12比3領先西武。

張奕在8日重返一軍先發出戰火腿，日職生涯一軍首次先發，先發6局被2支安打，包括1支全壘打、6次三振，沒有四死球、失1分，用95球，球速飆到152公里，拿到職棒生涯一軍首勝。

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他在今天面對西武獅先發，生涯第2次先發，4局被7支安打，其中有3支全壘打，4次三振，失3分。

張奕在1局下第1球就被秋山翔吾打出右外野安打，讓源田壮亮打到游擊形成雙殺打，被森友哉打出中外野安打，用150公里快速球三振中村剛也。

歐力士在2局上由羅梅洛轟出中外野陽春全壘打，莫亞再中外野安打，後藤駿太一壘滾地出局，安達了一短打到三壘變成內野安打，西浦颯大打到左外野安打變成滿壘，若月健矢中外野安打攻進2分，二出局後西野真弘中外野安打再下1分，吉田正尚再安打拿1分，羅梅洛被保送再占滿壘，莫亞再安打攻下2分，單局攻下7分。

有了隊友7分的幫助，張奕在2局下用二壘滾地球解決洋砲，讓外崎修汰打到游擊滾地球出局，三振山川穂高造成3上3下。

歐力士在3局上浦颯大中外野安打及若月健矢保送，二出局後西野真弘右外野安打再下1分，吉田正尚被保送成滿壘，羅梅洛轟出滿貫全壘打，單局再拿5分，莫亞被觸身球，沒有再得分。

張奕3局下讓木村文紀右外野飛球出局，被金子侑司打成左外野安打，盜壘時被捕手傳二壘阻殺出局，最後三振秋山翔吾。

4局下張奕無人出局遭到源田壯亮轟出右外野陽春砲，再被森友哉打出右外野陽春砲，又被下一棒中村剛也右外野全壘打，被連3位打者「背靠背靠背」全壘打，三振拿到出局，被外崎修汰右外野安打，讓山川穗高打成三壘滾地雙殺打。

關鍵字： 日職張奕
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