林志傑回家打球加盟ABL富邦　與夢想家田壘重演「俠獸對決」

▲富邦勇士宣佈簽下林志傑。（圖／富邦勇士提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

風光拿下隊史首座冠軍的富邦勇士，6日宣布出走SBL轉戰東南亞跨國聯盟ABL，15日開出球團新走向的第一炮，挖來台灣籃壇指標性人物林志傑，與根據地在彰化的寶島夢想家，形成台籃球迷引頸期盼的「南俠北獸」大對決。

在台籃職業化不成的動盪下，富邦勇士接連拋出震撼彈，先是在籃協召開的領隊會議前宣布出走轉戰ABL，實現球團長久以來期盼的主場式經營，接著15日打響第一炮，正式宣佈簽約為中華隊立下許多汗馬功勞，在中國CBA打拚9個賽季的林志傑。

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雖然在談約過程就已經走漏風聲，尤其是在富邦勇士提前將林志傑登錄FIBA亞冠盃大名單，引起球迷無限遐想，所幸沒有影響簽約，在突破一些當時無法解決的細節之後，富邦勇士如願簽下林志傑，也讓台籃球迷實現睽違10年的田壘、林志傑俠獸對決。隨著富邦挺進亞冠盃Final 8，林志傑有望依照球團先前計畫，提前披上勇士戰袍出征。

身為第一個西進中國CBA的台灣球員，林志傑取得莫大的成就，是浙江廣廈隊史得分王、助攻王，也被中國球迷封為「廣廈隊魂」。在林志傑的成功踏出第一步後，也開拓了台灣球員西進。相隔5年2014年，與林志傑一時瑜亮的達欣看板球星田壘，與球隊合約到期後也決定西進，透過NBL作為跳板，轉戰CBA天津榮鋼。

▲田壘。（圖／寶島夢想家提供）

田壘2018年與天津合約到期後，攜手李學林一同從CBA返台加盟在ABL成軍第2季的寶島夢想家，聯手裕隆鐵衛陳世念，3名黃金世代成員齊聚，掀起另一波台灣籃球高峰，而夢想家也在這個賽季從整季1勝的魚腩球隊，搖身成為ABL例行賽第一的球隊。

相較於「俠獸對決」，夢想家與ABL「新軍」富邦勇士的對決另一個重點在於本土戰力。貴為第16季SBL冠軍的富邦勇士，本土戰力無疑是非常堅強的，甚至是國內首屈一指的，而夢想家除了黃金世代3人、陳孝榮外，陳昱翰、吳松蔚、張耕淯3人目前還有約在身的，都還非常年輕，資歷不比富邦的球員豐富。

再來就是ABL相當重要的外援戰力，富邦亞冠盃大名單中的賈西亞（Charlies Garcia）、米歇爾（Tony Mitchell）以及夏普（Walter Sharpe）上季在SBL都有非常搶眼的表現。而夢想家上季2大功臣阿提諾（Will Artino）、米勒（Malcolm Miller）沒有續留，葛萊斯（Tevin Glass）暫時沒有回歸的消息，新賽季確定尋求新的3外援組合，另外，總教練穆雷（Dean Murray）與阿提諾一同轉戰巴林，最重要的教頭人選到現在也還沒確定。