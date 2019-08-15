不斷更新／林立滿貫砲打包林傑　5局桃猿5比2逆轉富邦

▲胡金龍陽春全壘打。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿主場迎戰富邦悍將，首局富邦靠著胡金龍陽春砲先馳得點取得1比0領先，4局滿壘大局再添一分，該局下半桃猿靠著朱育賢內安追成1比2落後。

1局上，富邦悍將進攻。楊晉豪三振出局，林哲瑄滾地球出局，胡金龍右外野方向陽春全壘打，富邦1比0桃猿，高國輝滾地球出局，富邦悍將1比0 Lamigo桃猿。

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1局下，Lamigo桃猿進攻。陳晨威滾地球出局，林立三振出局，藍寅倫滾地球出局。

2局上，富邦悍將進攻。范國宸安打上壘，張正偉飛球出局，陳凱倫雙殺打。

2局下，Lamigo桃猿進攻。朱育賢三振出局，郭嚴文、廖健富內野飛球出局。

3局上，富邦悍將進攻。李宗賢安打上壘，林宥穎犧牲觸擊，1出局跑者推進二壘，楊晉豪滾地出局跑者攻佔三壘，林哲瑄外野飛球出局。

3局下，Lamigo桃猿進攻。林承飛三振出局，鍾承祐三振出局，梁家榮滾地球出局。

4局上，富邦悍將進攻。胡金龍安打，高國輝三壘訪向滾地球，三壘傳一壘來不及刺殺，一二壘有人，范國宸保送形成滿壘，張正偉滾地球，二壘手傳本壘封殺跑者打者上一壘1出局，陳凱倫安打帶有打點滿壘，富邦2比0桃猿，李宗賢飛球出局2出局滿壘，林宥穎三振3出局，富邦悍將2比0 Lamigo桃猿。

4局下，Lamigo桃猿進攻。陳晨威安打，林立安打一二壘有人，藍寅倫犧牲觸擊1出局二三壘有人，朱育賢內野安打帶有打點一三壘有人，桃猿1比2富邦，郭嚴文飛球出局，廖健富投手前滾地球刺殺出局，Lamigo桃猿1比2富邦悍將。

5局上，富邦悍將進攻。楊晉豪內滾出局，林哲瑄安打，發動盜壘上二壘，胡金龍滾地出局，高國輝三振出局3出局。



先發打序

富邦悍將

楊晉豪 , 2B

林哲瑄 , CF

胡金龍 , DH

高國輝 , LF

范國宸 , 1B

張正偉 , RF

陳凱倫 , 3B

李宗賢 , SS

林宥穎 , C

Lamigo 桃猿

陳晨威 , CF

林立 , DH

藍寅倫 , LF

朱育賢 , 1B

郭嚴文 , 2B

廖健富 , C

林承飛 , SS

鍾承祐 , RF

梁家榮 , 3B

富邦悍將15日下午6點35分在桃園球場對上Lamigo桃猿，今天雙方皆由洋投掛帥先發，富邦包林傑（Ryan Bollinger）交手桃猿尼克斯（Michael Nix），前一次兩人同場先發，由包林傑獲得勝投，尼克斯則是吞敗，富邦近期在桃園球場6連敗，桃猿則是桃園球場4連勝，請鎖定觀看《ETtoday新聞雲》直播。

包林傑本季10場先發，戰績4勝3敗，54.1局被擊出63支安打，包括3支全壘打，55次三振，27次四死球，防禦率4.14，WHIP值1.58，今年碰過桃猿3場，取得2勝1敗，對戰防禦率3.12，對戰被打擊率0.282，曾被林泓育敲過全壘打。

尼克斯本季21場先發，戰績11勝5敗，131局被敲125安，包括7支全壘打，105次三振，40次四死球，防禦率3.37，WHIP值1.24，今年遭遇富邦4場，取得2勝1敗，對戰防禦率3.91，對戰被打擊率0.245。