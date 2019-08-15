馬祖連兩年參加棒球營　曹竣翔爭取黑豹旗當先發投手

▲文化大學李承風指導金門、馬祖球員。（圖／甘霖廣告提供）

記者楊舒帆／金門報導

馬祖高中去年在全球人壽贊助後，實力大躍進，黑豹旗拿下首勝，今年第二次參加離島棒球營，與金門兩支球隊一起切磋球技，第二天課程下午也進行對抗賽，讓球員藉由實戰累積經驗。

馬祖高中球員較多都是在高中才開始接受棒球訓練，球齡不如金門地區的球員，總教練鄭新勇坦言，「他們很多都才剛開始接觸棒球，突然要他們接受這些訓練，難免有點膽怯，但我也鼓勵他們勇敢做自己。」

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鄭新勇在馬祖推動棒球有其為難之處，尤其當地缺乏一座標準的棒球練習場地，而且沒有對戰的對手，面對大比賽難免會退縮。他相當感謝全球人壽及金門棒球界人士，協助他們參加這次棒球訓練營，不過馬祖球員在7月14日開始的移地訓練至今，休息天數不多，有點倦怠，他也表示，回到馬祖會再進行檢討。經歷訓練營及下禮拜的太武盃高中乙組邀請賽，鄭新勇也期待黑豹旗球員能發揮訓練的成果。

▲文化大學蔣少宏指導金門、馬祖球員。（圖／甘霖廣告提供）

馬祖高中陣中的捕手林彥成就把握機會請教文化捕手蔣少宏，包括擋球技巧，傳接球時機，他坦言，「接球部分讓我有很大的提升，學長告訴我如何擋球以及改善傳球的準度。」經過前一天兩小時特別訓練後，蔣少宏表示，「隔天看到球員把我講的聽進去，而且做出來。」透過實戰演練也有收穫，林彥成說，「比起我之前的動作好很多，但我希望我能更不怕球一點。」

除了捕手部門之外，文化總教練廖敏雄還帶了內野手陳偉濠及投手李承風擔任助教，馬祖投手曹竣翔說，「以前在電視上看過李承風在高中時期的比賽，現在看到本人很難得，也從他的指導過程中學到牽制的技巧。」去年黑豹旗他是以中外野手身份先發，今年他希望能成為先發投手，正面對決打者。他也期待能運用訓練營學到的觀念和技巧，在接下來比賽拿下64強。

▲文化大學李承風指導金門、馬祖球員，曹竣翔（右一）想在黑豹旗擔任先發投手。（圖／甘霖廣告提供）