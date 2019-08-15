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去年黑豹旗當馬祖首勝英雄　吳嘉銘期許學弟打進64強

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▲馬祖高中吳嘉銘。（圖／記者楊舒帆攝）

▲馬祖高中吳嘉銘。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／金門報導

全球人壽從去年開始贊助馬祖棒球隊，協助他們提升棒球實力，連續兩年讓他們參加棒球營，去年黑豹旗敲出致勝安打的吳嘉銘收穫滿滿，他今年高三畢業，期許學弟不因黑豹旗首勝而滿足，要打進64強。

全球人壽去年在馬祖舉辦訓練營，由郭李建夫帶領開南大學球員指導，讓馬祖實力大躍進，4個月後的黑豹旗與淡水商工激戰到7局平手，靠著吳嘉銘二壘安打添超前分，率隊以12比10獲勝，拿下參賽4年來首勝。

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吳嘉銘回想當時表現，他坦言，「這支安打讓我更有信心，但也有股壓力，大家都說打得很好，感覺表現也不能太差才行。」雖然他已經從馬祖高中畢業，但因大學仍想參加系隊，暑假期間仍參與離島訓練營。

▲文化大學陳偉濠指導馬祖高中球員。（圖／甘霖廣告提供）

▲文化大學陳偉濠指導馬祖高中球員。（圖／甘霖廣告提供）

今年全球人壽將「我的棒球夢」離島棒球營移師到金門舉辦，馬祖高中先參加訓練營，然後迎接第二屆太武盃邀請賽。擔任內野手的吳嘉銘接受文化大學當家游擊手陳偉濠指導，他透露，「學到守備技巧，屁股要蹲低一點才能接到球。」

讓吳嘉銘感受較深的則是文化總教練廖敏雄的一番話，吳嘉銘說，「因為我是副隊長，注重團隊精神，廖教練有說，輸球也不能讓團隊氣氛較下來。」雖然自己今年不能參加黑豹旗，但吳嘉銘想告訴學弟，「不要因首勝而滿足，要拿更多勝利，打進64強。」

▲文化大學陳偉濠指導馬祖高中球員。（圖／甘霖廣告提供）

▲文化大學李承風指導馬祖高中球員。（圖／甘霖廣告提供）

▲文化大學陳偉濠指導馬祖高中球員。（圖／甘霖廣告提供）

▲文化大學陳偉濠指導馬祖高中球員。（圖／甘霖廣告提供）

關鍵字： 2019黑豹旗馬祖吳嘉銘
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