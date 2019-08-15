夏聯／選秀前手感火燙　李冠霆：我準備好了

▲李冠霆。（圖／DLIVE提供）



記者洪偵源／新北報導

夏季聯賽有一票有意投入選秀的「社會新鮮人」，李冠霆抓住了這次機會，連續3場都有亮眼表現，也宣告自己已經準備好了，就等SBL「放榜」。

來自醒吾科大的李冠霆，夏季聯賽代表Footer出賽，隊上連他在內，有近6名與他一樣剛從大學畢業的球員有意願參加SBL選秀，夏季聯賽成了選秀前的觀測站。

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尤其李冠霆沒有和任何球隊練球過，夏季聯賽是最後「面試」機會，「其實也要謝謝隊友相信我，我才有機會投進那幾球。」

李冠霆首戰對台銀繳出17分，第2場對璞園砍21分，第3戰面對菲律賓遠東大學拿到17分，在這群有意投入選秀的球員中，堪稱表現最穩定，最出色的球員。

「我當成這是籃球生涯最後一次高強度比賽的機會。」李冠霆說，如果選秀落選，這是他最後一次打這麼高強度的比賽，同時還有職業球員，「以前只有在UBA跟未來可能成為職業球員的打，這裡是跟整隊打。」

夏季聯賽表現亮眼，李冠霆沒有刻意要表現給選秀權球隊看，但要宣示自己已經準備好了，就算沒能獲得球隊青睞，他也預計到中國教球尋求其他發展機會。

其實之前CBL與SBL的狀況，讓李冠霆一度擔心，會不會兩邊都沒得打，但這是自己無法預料的狀況，打球是自己喜歡做的事情，「只要有人願意做，這個環境就能撐得下去。」