▲釀酒人海德三振超多。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

釀酒人的鬼神左投海德(Josh Hader)本季三振率高達48.4%排在全聯盟第4,目前更以103次三振在牛棚投手之中居冠。不過他被全壘打的機率其實也頗高,本季被敲30支安打裡面,就有多達13發全壘打。

海德本季48.4%的三振率排第4,上個賽季46.7%位居第5,生涯平均44.4%更是史上最佳。但他被長打率高達83.7%全聯盟第8。要找到像他一樣同時具備高三振率和高確實擊球率的投手,也僅有2017年的金柏瑞(Craig Kimbrel)。

而海德被攻擊的全都是他的快速球,今年13轟之中有12轟為他的四縫線速球,另外19支長打有18支為速球被鎖定攻擊。去年他的確實擊球率在全聯盟排在第77百分位,等於位在聯盟前四分之三前段班,9轟全是速球。

不過他的速球在今年球季並沒有變慢,而是他的第一球容易被鎖定。第一球他的被打擊率為4成12,長打率更是破錶來到1.412,5發全壘打為第一球。但在其他球數狀況下,他的打被擊率為1成29,長打率 2成98,被敲8轟。

因此,打者也對他的第一球特別積極。日前才從海德手上轟出3分砲的岡薩雷茲(Marwin Gonzalez)就說:「我準備好要打第一球。他是最優秀的投手之一,不能讓他輕易取得好球數,我剛好運氣不錯。」根據統計只要讓海德取得球數領先,打者的打擊三圍低到只有.082/.109/.173,因此非得積極進攻。

此外針對海德投球,打者也有特別的攻擊策略,盡量將球打向空中。他的滾地球比例從前年的36.2%,去年的31.1%今年更下降到22.8%,為全聯盟第四低。只要球速被打出去,平均距離也越來越遠,從前年的88公尺到去年的89公尺,今年更暴增到97公尺。

