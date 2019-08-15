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世籃賽／亞洲5強爭1席奧運資格　大陸、伊朗機會大

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▲中國男籃。（圖／取自FIBA）

▲中國男籃。（圖／取自FIBA）

記者張曜麟／綜合報導

今年世錦賽不僅改名叫做世界盃之外，同時也在賽制上做出改變，其中最大改變就是要取得奧運資格，必須要位列所在的大洲前面名次 ，而亞洲一共有6隊參戰，但亞洲區只有一個奧運名額，競爭將會相當激烈。

在世籃資格賽中，紐西蘭以及澳洲併入亞洲區一起打比賽，也帶給亞洲其他國家很大挑戰，不過到了世籃賽中，要取得奧運資格，紐西蘭、澳洲將屬於大洋洲賽區，將不會與亞洲區一同競爭奧運席次。而亞洲今年一共有6隊參加世界盃，分別為中國、日本、韓國、伊朗、菲律賓、約旦，但身為2020奧運主辦國，日本已經取得奧運資格，亞洲區將是5國爭奪1席奧運門票。

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▲亞錦男籃賽，中國易建聯、周琦、菲律賓布萊奇。（圖／CFP）

中國隊易建聯、周琦聯手。（圖／CFP）

而這5隊最大機會拿下奧運門票的就是中國與伊朗，因為中國目前是亞洲第一強的隊伍，而伊朗則是傳統亞洲強權，而從小組賽分組來看，中國在的A組，有目前罷工的象牙海岸，同時委內瑞拉以及波蘭都有主力退賽，對於中國而言是一大利多；與伊朗同組的則是西班牙、波多黎各、突尼西亞，儘管西班牙實力明顯高於伊朗，但伊朗要以小組第2晉級相當有機會。

不過若中國與伊朗都順利晉級第2輪，屆時將要看雙方的真本事以及一點運氣，因為進入第二輪的比賽，都會遇上歐美強權隊伍，這對於亞洲球隊來說相當吃力，若中國與伊朗都不幸淘汰，就會按照小組賽的名次來決定奧運資格，使得雙方幾乎是每一場都有輸不得的壓力。

▲伊朗哈達迪。（圖／CFP）

▲伊朗主力哈達迪。（圖／CFP）

關鍵字： 世籃賽中國伊朗日本菲律賓韓國約旦
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