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世羽賽／BWF今年出包多　印尼男雙教練質疑籤表打壓亞洲

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▲▼ 印尼公開賽冠軍的印尼男雙吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya) 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 印尼公開賽冠軍的印尼男雙吉地安／蘇卡穆約。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽19日將於瑞士登場，不過世界羽聯（BWF）今年頻頻出包，又在女單籤表誤將禁賽的選手誤植導致重抽。另外，男雙籤表也被印尼男雙教練華裔彭偉信質疑，種子選手太密集排在一起，像是印尼三組都集中在上半部。

本屆印尼男雙可說是來勢洶洶，包括穩坐世界第一的吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya)、今年收穫全英公開賽冠軍的阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN），都被看好是奪冠的大熱門，另外還有阿爾弗蘭（Fajar ALFIAN）／阿利安托（Muhammad Rian ARDIANTO），共三組參賽。

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只不過BWF今年的公信力頻頻遭到質疑，先是在超級1000賽印尼公開賽時寄丟鷹眼，出現許多爭議判決，本屆世錦賽女單籤表，又誤把沒有通過藥檢的模里西斯選手凱特（Kate Foo Kune）誤植，導致籤表重抽，包括前世界球后的戴資穎都受到影響。

不過在世錦賽男雙籤表也被彭偉信質疑，因為印尼三組男雙分別是大會第一、第四和第七種子，全都集中在上半部，導致在8強或是4強就會提前碰頭廝殺，爭冠機率變小，更難包辦冠亞軍，也質疑出現同國籍和強隊在半區就先互相廝殺。

像是籤表下半部有六組世界前10的種子，印尼卻都在上半部，大陸三組、日本兩組則都在下半部，彭偉信認為，是在打壓亞洲隊伍，籤表對亞洲相當不利。僅有第一種子的吉地安／蘇卡穆約和第二種子的大陸李俊慧／劉雨辰分在第1及第64籤。

▼ 全英公開賽冠軍的印尼男雙阿赫桑／塞蒂亞萬。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 全英公開賽冠軍的印尼男雙阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN） 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世羽賽王蓮香印尼男雙
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