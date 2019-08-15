中職／補賽新規定要打6連戰　劉育辰建議未來沿用

▲統一獅代總教練劉育辰。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒今年下半季改變因雨補賽規定，形成統一獅與桃猿在下周首度在非補賽周的例行賽打6連戰，統一獅總教練劉育辰表示，今年下半季的補賽辦法可行，明年球季可以沿用。

今年下半季開打前，中華職棒公布為免影響11月初將舉行之世界12強棒球賽日程，今年下半季例行補賽：一、例行賽期間之延賽（含原定週六日賽程），於適當日程立即安排補賽，利用最近一週之週二、週四當日一場比賽之前後相同主客場對戰日程，包含當週週二、週三該組賽程應立即於當週四進行補賽。

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而且取消原先週六日延賽優先移至補賽週假日之規定取消，改立即安排於適當之週二或週四進行補賽。若安排於週二或週四之補賽最後無適當日程進行補賽，必須安排於補賽週進行時，聯盟將視狀況考量，於例行賽期間先行發生之週六日延賽，優先安排於補賽週之週六日。

下半季7月18日台南舉行的桃猿對統一獅的比賽，因雨延賽，便是採取更改後補賽辦法，把比賽移到8月22日進行補賽，形成桃猿與統一獅在下周比賽，連同下周本有例行賽之下，要進行6連戰的狀況。

這是中職在非補賽周的比賽中，第一次有6連戰的狀況，劉育辰表示，這樣的補賽改變方式不錯，不用把比賽都排在補賽周進行，確是可以之後的球季都一直使用。

由於中職目前還未開放例行賽周一進行補賽，劉育辰表示，最多單周6連戰前提下，如果周四可以補賽，未來周一也可考慮開放補賽，單周有一天的休息。