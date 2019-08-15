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這次是真的！林志傑正式加盟富邦勇士　隔10年重返台籃

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▲林志傑加盟富邦勇士。（圖／富邦勇士提供）

▲富邦勇士正式宣佈簽約林志傑。（圖／富邦勇士提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

富邦勇士籃球隊宣布加盟東南亞職業籃球聯賽(ABL)後，球團於15日正式宣佈「野獸」林志傑加盟球隊，吹響富邦新球季補強的號角，林志傑的重磅回歸也將為富邦勇士籃球隊及台灣籃壇再創高鋒！

擁有「野獸」封號的林志傑，以長距離三分球投射及單打突破能力著稱，是現今台灣男子籃壇得分能力最強的選手之一。效力SBL的6個球季，率隊奪下兩次SBL總冠軍，締造當時聯盟首位3000分、1000籃板的輝煌紀錄，也多次獲得得分王、最佳五人、冠軍賽MVP；2009年加盟中國CBA浙江廣廈隊成為首位加入CBA的SBL球星，期間兩度拿下CBA技巧挑戰賽第一名，也是浙江廣廈隊史得分王、助攻王，經過CBA洗禮後的林志傑，球技也更為精湛。林志傑多次入選中華隊征戰國際賽事，2013年亞錦賽曾和許晉哲總教練一起創造台灣籃壇高峰，擊敗地主菲律賓隊和中國隊挺進四強，最後獲得亞洲最佳小前鋒的榮譽。

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富邦育樂總經理暨富邦勇士隊領隊蔡承儒表示，林志傑是黃金世代最具代表性的籃球員之一，他的回歸將為台灣籃壇注入一劑強心針，在此時刻意義深遠；而教練團也一致認為林志傑打球聰明且全面，在場上具有相當的主宰力，又可將經驗傳承給年輕世代，有他加入勇士戰力將再進化提升。基於球隊補強與滿足廣大球迷的期待，因此富邦勇士在其返台期間便積極接洽力邀加盟，很高興林志傑最終決定加入，為了歡迎林志傑加盟，球團將於8/22舉行林志傑加盟儀式暨記者會。

林志傑征戰CBA達十年，體能和場上表現仍然非常出色，但考量兼顧打球與照顧家人，也希望生涯最後幾年能在家鄉退休，並幫助台灣籃球環境的發展，因此最終選擇加盟富邦勇士隊，同時他也非常期待能夠回到台灣打球。

富邦是最支持台灣體育的企業之一，長期扶植培育菁英選手，更致力帶給球迷精采美好的觀賽體驗。富邦勇士隊下一季將轉戰ABL並致力於主場經營，希望帶給球迷不同的籃球體驗，也歡迎球迷朋友屆時進場一睹「野獸」林志傑旋風！

▲林志傑仍想繼續打球。（圖／CFP）

▲林志傑告別CBA浙江廣廈。（圖／CFP）

關鍵字： 富邦勇士林志傑ABL
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