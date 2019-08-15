廣州龍獅連3年與巫師打熱身賽　陳盈駿將再過招八村壘

▲陳盈駿連3年熱身賽對決巫師，將過招八村壘。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

NBA每年都會在海外打熱身賽，其中有一站就會到中國，過去2年廣州龍獅都與巫師進行熱身賽，而今年他們也在15日確定將連續3年跟巫師進行熱身賽，屆時將可見陳盈駿與今年巫師首輪9號新秀八村壘一同較勁，同時巫師也是CBA首支在季前賽與不同NBA隊伍交手的球隊。

最近2年，廣州都在NBA季前賽與巫師有交手，而在今天廣州與巫師同宣布，雙方將於10月9日進行一場季前賽，這是廣州連續第3年與巫師進行對戰。過去2年廣州都以大比分輸給巫師，即便巫師未派出主力應戰，但廣州依舊是以吸取經驗為主。

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其中廣州龍獅的當家後衛就是中華隊主控陳盈駿，這也是他連續3年與NBA隊伍交手，在第一年陳盈駿僅攻下2分，而到了第二年陳盈駿則出賽21分鐘，三分球3次出手全進，攻下9分、3籃板、2助攻、2抄截， 表現可圈可點，而現在有著更多經驗的陳盈駿將有機會打出更好的表現。

此外，今年巫師選進了日本混血前鋒八村壘，屆時也可見陳盈駿再次與他交手，他們兩人先前在世籃資格賽時就有過交手經驗，這次兩人再次對決也將更有看頭。今年廣州除了與巫師進行熱身賽之外，另外還有一場在10月8日與七六人交手的熱身賽，使得廣州龍獅成為CBA首支在季前熱身賽中與不同NBA隊伍交手的球隊，這也將會帶給陳盈駿許多的幫助。

對於連續3年有機會與NBA球隊交手，廣州龍獅營運總裁肖陽表示，「身為一支堅持國際化的球隊，我們這幾年有了能夠與NBA球隊交流和比賽的機會，我想把這活動延續下去，球隊透過打這種比賽，也是很好學習機會。

▲巫師今年以首輪第9順位選進八村壘。（圖／達志影像／美聯社）